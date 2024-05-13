Дефолт наближається? Що треба знати та чого чекати від курсу долара

Україна вступає в непрості переговори

Кредитори України починають хотіти свої гроші. Після повномасштабного вторгнення наша країна домовилась про мораторій на обслуговування та виплату зовнішніх боргів. Його термін спливає у вересні 2024 року. Найбільша увага — до єврооблігацій. Їх загальна сума майже 20 млрд доларів. І в серпні, по звичайному графіку, ми мали б сплатити 4 млрд доларів.

Кілька днів тому наробила галасу стаття WSJ про те, що деякі власники наших єврооблігацій хочуть, щоб країна поновила обслуговування боргу. І виплачувала б хоча б по 500 млн доларів на рік. Найбільші кредитори навіть найняли для переговорів дорогих юристів.

Насправді нічого надзвичайного не відбувається. Адже закінчення мораторію наближається, то ж кредитори будуть намагатись покращити для себе умови. Багатьом з них ситуація не дуже "болить". Найбільші пакети облігацій — у величезних компаній, що керують трильйонними портфелями. Частка українського боргу в них мізерна.

Але переговори, безумовно, будуть важкими. Для того, щоб реструктуризувати борг, треба отримати підтримку двох третин власників єврооблігацій. WSJ пише про компанії, що контролюють 20% боргу по цих паперах.

То ж які шанси на те, що кредитори будуть непоступливими? В цій фінансовій інтризі є вагомий гравець. Боргова угода із зовнішніми кредиторами є частиною програми МВФ. Тобто ми фактично маємо дозвіл не платити. Але, звісно, треба домовлятись.

"Підкреслюю, прощення боргів не буде, — запевняв керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій 9 травня на вебінарі. — Згодом, але у відносно далекій перспективі, ми можемо розраховувати на списання, але зараз я впевнений майже стовідсотково, що ми домовимось і відбудеться повноцінна реструктуризація терміном до квітня 2027 року".

Окремо стоїть питання переговорів щодо використання російських активів як часткового джерела погашення витрат на обслуговування зовнішнього держборгу у майбутньому. На рахунках країн — партнерів України заморожено близько $300 млрд російських активів. Міжнародний депозитарій Euroclear за підсумками першого кварталу 2024 року отримав 1,6 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що знаходяться під санкціями. "Обмін українських зобов’язань по виплатах на конфісковані російські активи може бути дуже привабливим фінансовим інструментом, який, безумовно, треба ще створити", — вважає Паращій.

В цілому ситуація не виглядає поганою. Мова йде про порівняно невелику частину зобов’язань України. Наш загальний борг — трохи більше за 140 мільярдів доларів. Але кредити, які Україна отримувала останні два роки, переважно пільгові. Канада, Велика Британія, Японія та ЄС надавали Україні кредити вартістю від 0 до 1,5% річних. Для порівняння: мирний Пакистан позичає під 11% річних. Ще одна особливість останніх кредитів — вони дуже довгі. І якщо у 2022 році Україна залучала гроші на 15 років, то останні — взагалі на 30—35. Ринкові умови — за боргом перед МВФ та облігаціями внутрішньої позики.

Звісно, що будь-яка реєстрація спровокує технічний дефолт. Тобто Україна на якийсь короткий час буде змушена визнати неспроможність сплатити по боргах. Але це буде узгоджено з кредиторами.

Відповідно, немає і великих курсових ризиків. Реструктуризація боргів дасть Україні змогу зекономити. В цьому – запорука відносно стабільного курсу долара. Не лише цього року, але й довгостроково. Згідно з програмою МВФ, у 2024—2027 роках Україна має зекономити на виплатах за зовнішнім держборгом 11,8 млрд доларів. В поточному році мова про 4,6 млрд. Тобто прямо зараз жодної загрози немає.