Україна в лідерах, але це не тішить: оприлюднено список країн, які найбільше отримали кредити від МВФ

Україна взяла кредити у МВФ майже на 5% свого ВВП

Україна увійшла до топу країн із найбільшою заборгованістю перед Міжнародним валютним фондом. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Ceoworld з посиланням на звіт МВФ. У трійку "лідерів" увійшла Аргентина, Єгипет та Україна, а після них розташувалися Пакистан та Еквадор.

Зазначається, що цей рейтинг актуальний станом на 14 травня 2024 року.

Перші п’ять країн у рейтингу мають такі заборгованості:

Аргентина — 30 987 500 000 доларів;

Єгипет — 10 854 130 844 доларів;

Україна — 9004759174 доларів;

Пакистан — 6546500003 доларів;

Еквадор — 5768162502 доларів.

Заборгованість України становить 4,7% ВВП.

Варто зазначити, що МВФ виділяє кредити країнам, які співпрацюють з ним і перебувають у стані кризи, спричиненої внутрішніми або зовнішніми факторами, на кшталт російського вторгнення в Україну. До того ж цей графік не відображає реальну ситуацію з економікою країн, оскільки МВФ просто не видає кредит країнам, які мають проблеми з наявністю іноземної валюти для оплати імпорту або обслуговування зовнішнього боргу, має яскраво виражені проблеми з корупцією чи кризою державного управління, перебуває під санкціями чи не виконала умов попередніх програм фінансування.

Як повідомлялося раніше, Україна посіла 105 місце зі 143 у рейтингу найщасливіших країн. Попри війну та всі кризи, які наша країна пережила останніми роками, її місце у списку піднімається рік у рік.