"Ніхто не хоче радувати ворогів": у Раді відповіли, чи загрожує Україні дефолт

Кредитори хочуть отримувати пів мільярда доларів на рік

Україна веде складні перемовини з кредиторами, адже певна їхня частина вимагає поновити обслуговування боргів. Але це не означає, що наша держава наближується до дефолту, адже буде зроблено максимум, аби домовитись з ними.

Водночас для реструктуризації боргу не менше 65% власників кредитів мають ухвалити відповідне рішення. Про це сказав в інтерв'ю OBOZ.UA голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На питання наскільки зараз складна ситуація з кредиторами, адже, за даними видання WSJ, деякі з них вимагають поновити обслуговування боргів, а у мережі ширяться маніпуляції щодо загрози дефолту, Гетманцев сказав: "У нас йдуть перемовини з кредиторами. Це складні перемовини. І дійсно є позиції кредиторів, які контролюють 20% боргу щодо необхідності часткового обслуговування боргу. Вони розраховують на 0,5 млрд доларів на рік".

Але він наголосив, що рішення щодо реструктуризації ухвалюється не менше ніж двома третинами власників, не менше 50% за кожним випуском. Реструктуризація у розумінні продовження відстрочки за платежами, безперечно, є більш прийнятною, що, по суті, прописано в меморандумі з МВФ.

"Ми не розглядаємо питання дефолту. Ми зробимо максимум, аби домовитись, і не маю сумнівів – досягнемо згоди з кредиторами. Україна є передбачуваним позичальником, тому про відмову від виконання своїх боргових зобов’язань в односторонньому порядку взагалі не йдеться. Утім з позицій сьогоднішнього дня у нас немає зайвих грошей виплачувати відсотки в 2024-му, 2025-му, 2026-му, бо війна продовжується. Я думаю, що кредитори це бачать і розуміють. Тому будемо намагатись реструктуризувати заборгованість. Дефолту не буде. Ніхто не хоче радувати корисливих ідіотів з соціальних мереж, спекулянтів, росіян", — додав Гетманцев.

Раніше "Телеграф" писав, що якщо Україна оголосить технічний дефолт через реструктуризацію зовнішніх державних боргів, то це не обвалить гривню. Київ зможе зекономити кошти на виплаті держборгу, що своєю чергою є запорукою стабільності курсу долара. Згідно з програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ), Київ у 2024 – 2007 році зекономить на виплатах держборгу кредиторам суму у 11,8 млрд доларів.