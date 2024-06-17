Не "Андрієвич" і точно не "Андріїч": як правильно українською звертатися по батькові

Ім’я Андрій — одне з найпоширеніших в Україні

За правилами українського правопису чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфікса "-ович", проте чимало українців не пам’ятають цього правила, адже вчили його ще у школі. Додайте до цього засилля росіянізмів і отримаємо такі покручі як, наприклад, Андрієвич чи Андріїч.

Сьогодні "Телеграф" розповідає про всі можливі нюанси пов’язані з чоловічим іменем Андрій. Ви дізнаєтеся, наскільки це ім’я популярне в Україні, що воно означає і звідки походить.

Поширення імені Андрій

Ім’я Андрій одне з найпоширеніших в Україні, входить у десятку найбільш популярних. Згідно з даними порталу "Рідні" його носять понад 600 000 тисяч українців, а саме 629 960.

Як бачимо, ім’я приблизно однаково поширене на всій території України, проте найбільше носіїв заході країни, а саме на Львівщині та Тернопільщині.

Походження та значення імені Андрій

Ім’я походить від давньогрецького слова ἀνήρ (anēr) — "чоловік", "людина", що в родовому відмінку звучало як ἀνδρός (andrós). Також його пов'язують зі словом ἀνδρεία (andrèia), що в перекладі означало "сміливий, мужній, важливий".

В англомовних країнах ім’я звучить, як Ендрю, у франкомовних — Андре, а у німецькомовних — Андреас.

Як звертатися до Андрія?

Переважна більшість людей ніяк не скорочують ім’я Андрій. Так воно пишеться в офіційних документах, і так само називають своїх близьких та рідних, яких звуть Андрій.

Проте в українській мові існує чимало зменшувально-пестливих форм для цього імені, наприклад: Андрійко, Андрієнько, Андрієчко, Андрійчик, Андрієць, Андрійцьо, Андріяш, Андрунь, Андрусь, Андрусик, Андрусенько, Андрусечко, Андрух, Андрушко.

Щодо патронімічних назв, або якщо людською мовою, то імен по-батькові є лише дві граматично правильні форми: Андрійович та Андріївна. Всі інші вважають помилковими й вживати їх — паплюжити українську мову.

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