Не "Андрієвич" и точно не "Андріїч": как правильно по-украински обращаться по отчеству

Имя Андрій — одно из самых распространенных в Украине

По правилам украинского правописания мужские отчества творятся с помощью суффикса "-ович", однако многие украинцы не помнят этого правила, ведь учили его еще в школе. Добавьте к этому засилье россиянизмов и получим такие покручи как, например, Андрієвич или Андріїч.

Сегодня "Телеграф" рассказывает обо всех возможных нюансах связанных с мужским именем Андрій. Вы узнаете, насколько это имя популярно в Украине, что оно означает и откуда происходит.

Распространение имени Андрій

Имя Андрій одно из самых распространенных в Украине, входит в десятку самых популярных. Согласно данным портала "Рідні", его носят более 600 000 тысяч украинцев, а именно 629 960.

Как видим, имя примерно одинаково распространено на всей территории Украины, однако больше носителей запада страны, а именно на Львовщине и Тернопольщине.

Происхождение и значение имени Андрій

Имя происходит от древнегреческого слова ἀνήρ (anēr) — "мужчина", "человек", что в родительном падеже звучало как ἀνδρός (andrós). Также его связывают со словом ἀνδρεία (andrèia), что в переводе означало "смелый, мужественный, важный".

В англоязычных странах имя звучит, как Эндрю, во франкоязычных – Андре, а в немецкоязычных – Андреас.

Как обращаться к Андрію?

Подавляющее большинство людей никак не сокращают имя Андрій. Так пишется в официальных документах, и так же называют своих близких и родных, которых зовут Андрій.

Однако в украинском языке существует немало уменьшительно-ласкательных форм для этого имени, например: Андрійко, Андрієнько, Андрієчко, Андрійчик, Андрієць, Андрійцьо, Андріяш, Андрунь, Андрусь, Андрусик, Андрусенько, Андрусечко, Андрух, Андрушко.

Что касается патронимических названий, или если на человеческом языке, то имен по отцу есть только две грамматически правильные формы: Андрійович и Андріївна. Все остальные считаются ошибочными и употреблять их — порочить украинский язык.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно говорить и писать на украинском языке, когда обращаетесь к Михайлу.