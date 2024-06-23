У Польщі змінять умови для українських біженців: є приємна новина

Легалізувати своє перебування можна буде трьома способами

У Польщі з 1 липня 2024 року набудуть чинності зміни до спецзакону "Про допомогу громадянам України". За цими поправками українці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати спеціальну посвідку на тимчасове проживання терміном на три роки — так звану Кarta pobytu CUKR.

Про це пише Nasz Wybir. Українці матимуть три способи легалізувати своє перебування в Польщі.

Серед них:

отримання номера PESEL UKR;

отримання посвідки на проживання (Karta pobytu) на тих же підставах, що й усі інші іноземці в Польщі;

новий спосіб — буде запроваджено зі змінами до спецзакону — можливість отримання спеціальної карти проживання на три роки, так званої карти CUKR.

Картку CUKR можуть отримати громадяни України, які відповідають всім вимогам:

станом на 04.03.2024 мали PESEL UKR;

вони мають PESEL UKR на день подання заяви на отримання карти проживання CUKR;

вони мають PESEL UKR безперервно протягом 365 днів (нагадуємо, що якщо людина виїжджає з Польщі на довше, ніж 30 днів, то PESEL вона втрачає);

мають дійсний паспорт.

Зауважимо, що, коли статус PESEL UKR змінюється на CUKR, то людина втрачає можливість користуватися безкоштовними медичними послугами, але якщо людина влаштується на роботу, то зможе користуватися послугами Національною Фонду здоров'я. Однак основою буде медичне страхування, яке оплачується із зарплати, а не спеціальне право для українських біженців.

Особи, отримавши PESEL UKR на підставі внутрішнього паспорта громадянина України, посвідчення особи чи закордонного паспорта з простроченим терміном дії, повинні отримати новий закордонний паспорт та оновити дані у відповідній установі та пред’явити дійсні документи.

Власники CUKR зможуть виїхати з Польщі на термін не довше ніж на шість місяців, не втрачаючи картку.

Раніше "Телеграф" писав, що зараз у Швейцарії розпочалася дискусія про те, чи не час допомогти Україні та позбавити всіх українських біженців-чоловіків призовного віку. Мовиться про так званий статус S – особливого міграційний статус, який надає українцям ця країна.