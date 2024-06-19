Через українських біженців: у Німеччині запропонували відправляти своїх політиків на війну

Німецьким політикам нагадали, що вони живуть у мирній країні та засуджувати інших непорядно

У Німеччині відповіли на заяву про те, що українські біженці – "дезертири" і їм потрібно урізати виплати. Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер заявив, що усі незадоволені німецькі політики мають поїхати воювати до України.

Про це повідомляє BILD. Негативно у бік українців висловилися щонайменше два німецькі політики та обидва від Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

"Українці ліниві та боягузливі? Посоромся, ХДС! Що відбувається з політиками, які думають таке, а потім ще й пишуть? Мене приголомшили два депутати від ХДС. Їхні слова показують, що солідарність з Україною в деяких членів ХДС/ХСС, мабуть, тільки поки вона вигідна. Як тільки настрої змінюються, як зараз, повертається чистий популізм, який, очевидно, покликаний повернути виборців від АДГ і Союзу Сари Вагенкнехт (BSW). Коли політики кажуть, що люди "ухиляються" від війни, я рекомендую їм самим пережити цю війну. Вбивства, трупи та смерть. Зруйновані міста. А щоночі — страх не побачити наступний ранок", — заявив Пауль Ронцхаймер.

Він додав, що є і чоловіки, які не хочуть воювати в Україні та приїхали до Німеччини із сім’ями. Але ніхто не має права дорікати їм і називати ухилянтами, адже сам живе у безпеці та мирі. До того ж це непорядно.

"Коли ХДС стверджує, ніби українці — ліниві дезертири, що ухиляються від військової служби й сіли нам на шию, то це риторика, яка не має нічого спільного з християнською партією. Представники партії, яка своєю політикою роками зміцнювала військового злочинця Путіна (газ, майже без санкцій, Мінські угоди), тепер наважуються вести передвиборчу кампанію коштом українців — у мене просто немає слів", — резюмував Пауль Ронцхаймер.

Нагадаємо, що у Німеччині триває дискусія про виділення українським біженцям громадянської допомоги (Bürgergeld) у 563 євро на місяць. Низка німецьких політиків вимагала, щоб виплати були стандартними на рівні 460 євро. При цьому в уряді заявили, що поки що не планують знижувати допомогу. Лідер опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай заявив, що українські чоловіки призовного віку зобов’язані повернутися до України та вирушити на фронт. Його підтримав депутат від ХДС Штеффен Більгер, який сказав, що українці займають місця німців у черзі за житлом та до лікарів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Німеччині замислилися над перемогою Росії та наслідками від цього. Якщо Україна програє, то німцям доведеться ухвалити мільйони нових біженців.