В Польше изменят условия для украинских беженцев: есть приятная новость

Легализовать свое пребывание можно будет тремя способами

В Польше с 1 июля 2024 вступят в силу изменения в спецзакон "О помощи гражданам Украины". По этим поправкам украинцы со статусом PESEL UKR смогут получить специальный вид на временное проживание сроком на три года — так называемую карту pobytu CUKR.

Об этом пишет Nasz Wybir. У украинцев будет три способа легализовать свое пребывание в Польше.

Среди них:

получение номера PESEL UKR;

получение вида на жительство (Karta pobytu) на тех же основаниях, что и все другие иностранцы в Польше;

новый способ – будет введен с изменениями в спецзакон – возможность получения специальной карты проживания на три года, так называемой карты CUKR.

Карточку CUKR могут получить граждане Украины, отвечающие всем требованиям:

по состоянию на 04.03.2024 имели PESEL UKR;

они имеют PESEL UKR на день подачи заявления на получение карты проживания CUKR;

они имеют PESEL UKR непрерывно в течение 365 дней (напоминаем, что если человек уезжает из Польши на дольше 30 дней, то PESEL он теряет);

имеют действительный паспорт.

Заметим, что когда статус PESEL UKR меняется на CUKR, то человек теряет возможность пользоваться бесплатными медицинскими услугами, но если человек устроится на работу, то сможет пользоваться услугами Национального Фонда здоровья. Однако основой станет медицинское страхование, оплачиваемое по зарплате, а не специальное право для украинских беженцев.

Лица, получив PESEL UKR на основании внутреннего паспорта гражданина Украины, удостоверение личности или загранпаспорта с просроченным сроком действия, должны получить новый загранпаспорт и обновить данные в соответствующем учреждении и предъявить действительные документы.

Владельцы CUKR смогут выехать из Польши на срок не дольше шести месяцев, не теряя карточку.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас в Швейцарии началась дискуссия о том, не пора ли помочь Украине и лишить всех украинских беженцев-мужчин призывного возраста. Речь идет о так называемом статусе S – особом миграционном статусе, который предоставляет украинцам эта страна.