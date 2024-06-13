Виплат не буде: яка доля чекає українських біженців у Польщі з 1 липня

Відповідне положення закону поки що не є остаточним і буде доопрацьовуватися після публічних консультацій

З 1 липня 2024 року частина українських біженців у Польщі залишаться без виплат. Тепер скасують низку пільг для громадян України, які були змушені залишити свою країну через російську агресію.

Про це йдеться у Законі про допомогу громадянам України. В закон було внесено правки, які наразі доопрацьовуються, що дозволяються українським біженцям перебувати на території Польщі до 30 вересня 2025 року.

Також можливості замість статусу тимчасового захисту отримати посвідку на тимчасове проживання на три роки за спрощеною процедурою, обов’язку українських дітей навчатися в польських школах з нового навчального року, а також скасовують низку пільг, якими користуються українці.

А ось новоприбулим українським біженцям з 1 липня уже не виплачуватимуть одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу(3000 тисячі грн), яку можна було витратити на оплату житла або купівлю одягу чи взуття, харчів та засобів гігієни.

Також, з 24 лютого 2022 року, українці могли претендувати на Допомогу на дітей "Родина 800+" та допомогу "Добрий старт 300+". Тепер по цих програмах очікуються суттєві зміни.

Проєкт передбачає, що право на отримання допомог 800+ та 300+ для дітей шкільного віку залежатиме від відвідування школи на території Польщі. На сьогодні українські діти не зобов'язані навчатися в польських школах, оскільки вони можуть продовжувати освіту в українських школах онлайн.

Відповідне положення закону поки що не є остаточним і буде доопрацьовуватися після публічних консультацій щодо проєкту. Із закону також приберуть норму про допомогу на проживання та харчування "40+". Вона передбачала отримання грошової допомоги людьми, які у своєму житлі приймали переселенців з України та за власні кошти забезпечували їх харчуванням.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям у Німеччині почали надходити листи від страхових компаній з проханням сплатити внески. Адже деякі з них не отримали компенсації від відповідальних за утримання українських біженців служб соціального захисту.