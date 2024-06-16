"Дезертири": німецький міністр жорстко закликав припинити виплати українським біженцям

Політик вимагає термінової зміни курсу

Німецький міністр виступив проти виплат українським чоловікам, котрі виїхали під час війни. Він назвав із "дезертирами".

Про це пише газета Welt, посилаючись на слова міністра внутрішніх справ Бранденбурга Міхаеля Штюбгена. Він критикує виплату грошей біженцям з України та вважає це "фундаментальною помилкою".

"Неможливо говорити про підтримку України найкращим чином і в той же час про підтримку українців, які дезертували. Федеральний уряд повинен терміново подумати про зміну курсу. Менше, що ми можемо зробити, це не платити гроші громадянам, і особливо чоловікам, які фактично зобов’язані проходити військову службу на своїй батьківщині в Україні. Чоловіки потрібні для цього", — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що значна частина українських біженців у Німеччині залишиться без виплат.

Також ми повідомляли про те, що екс-глава МЗС Володимир Огризко спрогнозував "Телеграфу" перегляд європейцями гуманітарної політики щодо військовозобов’язаних українців. Більше про це читайте у матеріалі під назвою " Мобілізація в Україні. Чи Київ посилюватиме тиск на ЄС, щоб повернути чоловіків — дипломат оцінив нюанси ".