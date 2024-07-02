Уряд Шмигаля навмисне зупинив створення унікального захисту енергетики від ракет: що відомо

Відповідальність за зупинку будівництва третього рівня захисту енергетичних обʼєктів несе особисто очільник Кабміну Денис Шмигаль, вважають у компаніях-підрядниках

В Україні прийнята програма будівництва багаторівневого захисту навколо об'єктів енергетики. Але через бездіяльність уряду Дениса Шмигаля її реалізація зірвана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви представників компаній-підрядників.

Зазначається, що перший рівень захисту передбачає спорудження габіонів та біг-бегів. Як відомо, сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет.

Другий рівень — це захист від дронів та "Шахедів". Йдеться про бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі "Укренерго" з березня 2023 року. Під захистом мають бути 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень — захист від ракет. Мета — захистити 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях. Тут працюють з "Укренерго", яке формує завдання на проєктування та будівництво.

Під час проєктування використовуються вихідні дані від Генштабу, також — настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США.

Представники компаній-підрядників вважають, що відповідальність за зупинку будівництва третього рівня захисту енергетичних обʼєктів несе особисто очільник Кабміну Денис Шмигаль, й стверджують, що він повністю зупинив всі платежі і дав доручення Бюро економічної безпеки та Державній аудиторській службі перевірити ціни і будівництво захисту енергетичних обʼєктів саме після критики дій уряду у квітні цього року. Саме тоді бізнес вперше публічно заговорив про велику заборгованість перед підрядниками за роботи з відновлення критичної інфраструктури.