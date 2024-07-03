Подвійний цінник на комуналку: чому українців знову почали лякати космічними платіжками

В Україні можуть суттєво подорожчати газ, опалення та гаряча вода

Українців лякають космічними платіжками. Невтішні прогнози про зростання комунальних тарифів вже найближчим часом з‘явилися після розголошення тексту оновленого меморандуму з МВФ.

У ньому зокрема йдеться про наміри поступово привести тарифи для населення до економічно обґрунтованого рівня, а також є порада від МВФ українській владі — підвищувати тарифи ще й "позапланово".

Тобто, мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду, що діє зараз, можуть відмінити.

Щоправда, зростання комунальний тарифів у меморандумі з МВФ не прописано в структурному маяку з конкретними термінами виконання, тобто, в теорії виконувати цю пораду Фонда не обов‘язково.

Та, як вважає експерт енергоринку й голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, тарифи в Україні все ж можуть зрости.

Які послуги можуть подорожчати?

Попенко каже, що перший у черзі — газ. Його вартість для населення — 8 гривень за куб — не підвищували з 2020 року.

"Ринкова ціна на газ — 14 гривень. Тож тариф буде рухатися до 14 гривень за куб, можливо, піднімати його будуть у кілька етапів", — зазначив Попенко.

Оновлені тарифи на газ зразу ж запустять подорожчання опалення та гарячої води, — додав експерт.

"У структурі вартості опалення газ ставноить 95%. Тож за тепло теж доведеться платити більше майже удвічі. Тобто, якщо зараз гігакалорія тепла коштує в середньому 1654,41 гривень, то буде близько 3 тисяч. Це означає, що за опалення двокімнатної квартири площею 50 квадратних метрів доведеться платити приблизно 4 тисячі замість 2-2,5 тисяч на місяць", — підрахував Попенко.

Гаряча вода, за його оцінками, теж має подорожчати майже вдвічі — приблизно до 200 гривень за куб. Тож сім’я з трьох осіб, яка споживає 2 куби гарячої води на місяць, сплатить 400 гривень замість нинішніх 200.

Не виключене й нове подорожчання електроенергії для населення. Бо ринкова ціна зараз — 8,5 гривень, а українці, навіть після недавнього перегляду подорожчання електрики платять 4,32 гривні за кіловат.

"Зрозуміло, що таке здорожчання загальної платіжки може закінчитися новою хвилею боргів. Бо не факт, що всі українці зможуть платити за новими цінниками. Потрібно буде значно збільшити бюджетні витрати на субсидії, бо інакше комунальній системі загрожує велика криза", — підсумував Попенко.

Втім, поки що незрозуміло як саме будуть збільшувати тарифи. Можливо, подорожчання комунальних послуг розіб‘ють на кілька етапів і розтягнуть на кілька років.