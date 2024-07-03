Двойной ценник на коммуналку: почему украинцев снова начали пугать космическими платежками

В Украине могут существенно подорожать газ, отопление и горячая вода

Украинцев пугают космическими платежками. Неутешительные прогнозы о росте коммунальных тарифов уже в ближайшее время появились после разглашения текста обновленного меморандума с МВФ.

В нем, в частности, речь идет о намерениях постепенно привести тарифы для населения к экономически обоснованному уровню, а также есть совет от МВФ украинским властям — повышать тарифы еще и "внепланово".

То есть, мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и действующую сейчас горячую воду могут отменить.

Правда, рост коммунальных тарифов в меморандуме с МВФ не прописан в структурном маяке с конкретными сроками выполнения, то есть в теории выполнять этот совет Фонда не обязательно.

Но, как считает эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, тарифы в Украине все же могут вырасти.

Какие услуги могут подорожать?

Попенко говорит, что первый в очереди газ. Его стоимость для населения – 8 гривен за куб – не повышали с 2020 года.

"Рыночная цена на газ — 14 гривен. Так что тариф будет двигаться до 14 гривен за куб, возможно, поднимать его будут в несколько этапов", — отметил Попенко.

Обновленные тарифы на газ сразу же запустят подорожание отопления и горячей воды, добавил эксперт.

"В структуре стоимости отопления газ ставит 95%. Так что за тепло тоже придется платить больше почти вдвое. То есть, если сейчас гигакалория тепла стоит в среднем 1654,41 гривен, то будет около 3 тысяч. Это значит, что за отопление двухкомнатной квартиры площадью 50 квадратных метров придется платить примерно 4 тысячи вместо 2-2,5 тысячи в месяц", — подсчитал Попенко.

Горячая вода, по его оценкам, тоже должна подорожать почти вдвое — примерно до 200 гривен за куб. Поэтому семья из трех человек, потребляющая 2 куба горячей воды в месяц, оплатит 400 гривен вместо нынешних 200.

Не исключено и новое удорожание электроэнергии для населения. Потому что рыночная цена сейчас — 8,5 гривен, а украинцы даже после недавнего пересмотра подорожания электричества платят 4,32 гривны за киловатт.

"Понятно, что такое удорожание общей платежки может закончиться новой волной долгов. Потому что не факт, что все украинцы смогут платить по новым ценникам. Нужно будет значительно увеличить бюджетные расходы на субсидии, иначе коммунальной системе грозит большой кризис", — подытожил Попенко.

Впрочем, пока непонятно, как именно будут увеличивать тарифы. Возможно, подорожание коммунальных услуг разобьется на несколько этапов и растянется на несколько лет.