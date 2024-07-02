Тарифи на комуналку з 1 липня: чи очікувати українцям нові цифри у платіжках

Останнє здорожчання було у червні

Після червневого зростання цін на електроенергію українців бентежить питання, чи очікувати нових тарифів в липні. Проте підняття цін на світло не планується.

Стосується це також і тарифів на газ і тепло. Про це розповів "Телеграф" у матеріалі "Виростуть пенсія та податки для ФОП, деяких жінок штрафуватимуть, а частину студентів можуть мобілізувати – що зміниться з 1 липня".

За актуальними тарифами на електроенергію в липні українці платитимуть 4,32 грн за 1кВт. Протягом опалювального періоду з 1 жовтня 2024 року до 1 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн за кВт.

Зауважимо, що тарифи на тепло і газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення військового стану.

Також на вже встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ вже натякає на потребу у знятті мораторію на підняття тарифів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами на воду у великих містах: чи змінять вони з 1 липня.