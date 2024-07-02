"Треба виходити з реалій": нардеп зробив прогноз щодо зростання тарифів у цьому році і пояснив причину

Проте МВФ натякає на зняття мораторію

Очікувати до кінця року повторного зростання тарифів на світло та газ, про які чимало говорять останнім часом, не варто. Ситуація з газом найбільш оптимістична, адже Україна має умовний запас, який дозволить залишити ціну на нинішньому рівні.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав Олег Семінський. Проте він додав, що МВФ у процесі перемовин натякає на зняття мораторію на підвищення тарифів.

"До кінця року не буде ніякого підняття (тарифів — ред.) ані на електроенергію, ані на газ. На газ у нас взагалі є запас. Собівартість видобутку однієї тисячі метрів кубічних газу коливається в районі 80 доларів. По газу точно підняття не буде", — сказав Семінський.

Попри натяки МВФ на зняття мораторію, офіційних документів про це немає.

"Вони (МВФ, — ред.) просто висловлюють своє бачення. Треба знову ж таки виходити з реалій, які ми маємо в країні — війна, доходи населення тощо", — додав нардеп.

Зауважимо, що в Україні зросли тарифи на світло. З липня ми платитимемо 4,32 грн за 1кВт. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Протягом опалювального періоду з 1 жовтня 2024 року до 1 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 кВт*год.

Раніше "Телеграф" писав, які зміни чекають українців з 1 липня. Торкнуться нововведення пенсій, податків, тарифів на комунальні послуги, штрафів за ухилення від мобілізації.