З якими психічними розладами не мобілізують в Україні: актуальний перелік

Рішення про придатність чи непридатність до служби приймають лікарі на військово-лікарській комісії

До 16 липня всі військовозобов’язані в Україні мають оновити дані в ТЦК, інакше не уникнути штрафу. Але деякі чоловіки можуть розраховувати на відстрочку чи звільнення від мобілізації.

Телеграф нагадує про те, з якими психічними розладами не можуть призвати на службу навіть у воєнний час. Перед висновком про непридатність чи придатність до служби чоловік повинен пройти ВЛК (військово-лікарську комісію).

Так, у Розкладі хвороб є окремий пункт "Розлади психіки та поведінки". До психічних захворювань, за наявності яких чоловік набуває статусу "непридатний до військової служби зі знаттям з військового обліку", відносяться:

різко виражені стійкі психічні розлади,

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами,

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з фазами, що часто повторюються,

невротичні розлади при різко виражених, стійких хворобливих проявах,

різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій,

глибока та важка розумова відсталість.

З іншими розлади психіки та поведінки чоловік може бути визнаний непридатним до служби у мирний час, але у воєнний час придатність призовника оцінюється ВЛК.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи можуть мобілізувати чоловіка без пальця ноги чи руки. Адвокат та лікар із ВЛК докладно пояснили.