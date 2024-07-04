З якими психічними розладами не мобілізують в Україні: актуальний перелік
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Рішення про придатність чи непридатність до служби приймають лікарі на військово-лікарській комісії
До 16 липня всі військовозобов’язані в Україні мають оновити дані в ТЦК, інакше не уникнути штрафу. Але деякі чоловіки можуть розраховувати на відстрочку чи звільнення від мобілізації.
Телеграф нагадує про те, з якими психічними розладами не можуть призвати на службу навіть у воєнний час. Перед висновком про непридатність чи придатність до служби чоловік повинен пройти ВЛК (військово-лікарську комісію).
Так, у Розкладі хвороб є окремий пункт "Розлади психіки та поведінки". До психічних захворювань, за наявності яких чоловік набуває статусу "непридатний до військової служби зі знаттям з військового обліку", відносяться:
- різко виражені стійкі психічні розлади,
- розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами,
- шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з фазами, що часто повторюються,
- невротичні розлади при різко виражених, стійких хворобливих проявах,
- різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій,
- глибока та важка розумова відсталість.
З іншими розлади психіки та поведінки чоловік може бути визнаний непридатним до служби у мирний час, але у воєнний час придатність призовника оцінюється ВЛК.
Також "Телеграф" розповідав про те, чи можуть мобілізувати чоловіка без пальця ноги чи руки. Адвокат та лікар із ВЛК докладно пояснили.