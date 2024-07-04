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С какими психическими расстройствами не мобилизуют в Украине: актуальный перечень

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Мобилизация в Украине продолжается Новость обновлена 04 июля 2024, 18:35
Мобилизация в Украине продолжается. Фото Коллаж

Решение о пригодности или непригодности к службе принимают врачи на военно-врачебной комиссии

До 16 июля все военнообязанные в Украине должны обновить данные в ТЦК, иначе не избежать штрафа. Но некоторые мужчины могут рассчитывать на отсрочку или освобождение от мобилизации.

"Телеграф" напоминает о том, с какими психическими расстройствами не могут призвать на службу даже в военное время. Перед заключением о непригодности или пригодности к службе мужчина должен пройти ВЛК (военно-врачебную комиссию).

Так, в Расписании болезней есть отдельный пункт "Расстройства психики поведения". К психическим заболеваниям, при наличии которых мужчина получает статус "непригоден к военной службе с исключением из военного учета", относятся:

  • резко выраженные стойкие психические расстройства,
  • расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами,
  • шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами,
  • невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях,
  • резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям,
  • глубокая и тяжелая умственная отсталость.

С другими расстройства психики и поведения мужчину могут признать непригодным к службе в мирное время, но в военное время пригодность призывника оценивается ВЛК.

Также "Телеграф" рассказывал о том, могут ли мобилизовать мужчину без пальца ноги или руки. Адвокат и врач из ВЛК подробно объяснили.

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#Психические расстройства #Мобилизация #отсрочка