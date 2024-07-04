С какими психическими расстройствами не мобилизуют в Украине: актуальный перечень

Решение о пригодности или непригодности к службе принимают врачи на военно-врачебной комиссии

До 16 июля все военнообязанные в Украине должны обновить данные в ТЦК, иначе не избежать штрафа. Но некоторые мужчины могут рассчитывать на отсрочку или освобождение от мобилизации.

"Телеграф" напоминает о том, с какими психическими расстройствами не могут призвать на службу даже в военное время. Перед заключением о непригодности или пригодности к службе мужчина должен пройти ВЛК (военно-врачебную комиссию).

Так, в Расписании болезней есть отдельный пункт "Расстройства психики поведения". К психическим заболеваниям, при наличии которых мужчина получает статус "непригоден к военной службе с исключением из военного учета", относятся:

резко выраженные стойкие психические расстройства,

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами,

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами,

невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях,

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям,

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

С другими расстройства психики и поведения мужчину могут признать непригодным к службе в мирное время, но в военное время пригодность призывника оценивается ВЛК.

Также "Телеграф" рассказывал о том, могут ли мобилизовать мужчину без пальца ноги или руки. Адвокат и врач из ВЛК подробно объяснили.