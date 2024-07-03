Чи може отримає відстрочку від мобілізації чоловік із переломом кінцівок? Адвокат дав чітку відповідь

Вади здоров’я, з якими належить відстрочка, прописані у відповідному документі

До 16 липня військовозобов’язані громадяни України мають оновити дані до ТЦК. Це дозволить їм отримати право на відстрочку або броню від мобілізації, але далеко не всім.

Наприклад, українців турбує питання — а чи можуть мобілізувати чоловіка зі зламаною рукою чи ногою. Або ж у такому разі є право на відстрочку. Адвокат Андрій Топчій на порталі b2bconsult все пояснив.

Адвокат нагадав, які категорії не підлягають призову під час мобілізації, згідно з ч. 1 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію": визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії).

Крім того, за словами адвоката, у ст. 78 Розкладу хвороб, який затверджено Наказом Міноборони України №402 "Про військово-лікарську експертизу", сказано і про переломи кісток.

Але, разом з тим, висновок "Непридатний до військової служби з переглядом через 6-12 місяців" під час воєнного стану приймається на підставі одразу кількох статей цього Розкладу (2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44) 48, 56, 59, 65, 72, 76 б, 77 б, 81) у випадках, коли на відновлення придатності до служби потрібно від 6 до 12 календарних місяців.

"Тому підстав для надання відстрочки від мобілізації внаслідок перелому кісток немає", — резюмував Топчій.

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