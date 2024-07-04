Мобілізація вчителів в Україні: хто має право на відстрочку та які потрібні документи

Працівники сфери освіти можуть повернутися на своє місце роботи після демобілізації, оскільки за ними зберігається місце та посада

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 червня, деякі категорії вчителів мають право на відстрочку від призову до лав Збройних сил України. Для цього мають бути дотримані певні умови.

Українським законодавством передбачено збереження за співробітниками системи освіти робочого місця та посади. Таким чином, вчитель може повернутися на своє місце роботи після демобілізації. Про це пише ТСН.

При цьому важливо зважити на те, що закон не зобов’язує роботодавця продовжувати виплачувати зарплату мобілізованому співробітнику. Якщо роботодавець виявить таке бажання, її можна зберегти.

Так, призову під час загальної мобілізації не підлягають;

наукові та науково-педагогічні працівники установ вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь та працювати не менше ніж на 0,75 ставки;

педагогічні працівники установ професійної вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, установ загальної середньої освіти за умови, що вони працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Крім того, отримати відстрочку від мобілізації можуть докторанти, претенденти на професійну (професійно-технічну), професійну передвищу та вищу освіту, особи, зараховані на навчання в інтернатуру, які навчаються за денною або дуальною формою та отримують рівень освіти вище отриманого раніше.

Як пише видання Новини PRO, є список документів, що підтверджують право на звільнення від мобілізації:

довідка з місця роботи, що видається навчальним закладом. Вона подається до ТЦК та СП (військкомат) тільки в оригіналі. У довідці обов’язково має бути зазначено, що особа працює на 0,75 ставки (або на повну ставку) та на якій посаді працює;

копія наказу про прийняття на роботу (засвідчена директором навчального закладу);

копія трудової книжки (засвідчена директором навчального закладу).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що було озвучено перелік осіб, які втратять право на відстрочку від мобілізації вже у липні поточного року.