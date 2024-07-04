Російські війська можуть знову бути під Києвом: командир з 3-ї ОШБр закликав посилити мобілізацію

Ситуація на фронті кардинально змінилася

В Україні потрібно проводити посилену мобілізацію для того, щоб ворог не зміг прорвати фронт. В інакшому випадку російські війська знову можуть опинитись під Києвом.

Про це в коментарі ТСН.ua заявив командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на позивний "Процент". За його словами, росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні та вкладають у це багато ресурсів.

"У людей має бути усвідомлення, що ситуація, яка була рік тому, кардинально відрізняється від тої ситуації, яка зараз на фронті. Якщо раніше казали — наразі не потрібно всім йти до війська, то зараз — починайте ломитися до війська, бо людей на фронті не вистачає. І якщо зараз впадуть ці залишки, які зараз тримають цей фронт, то дуже скоро ми отримаємо ситуацію 2022 року, коли противник стояв під Києвом", — сказав він.

"Процент" також порадив цивільним обирати те, чим би вони хотіли займатись в армії. За його словами, після мобілізації такої можливості вже не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, які документи мають бути на руках у рідних військовослужбовця. Для цього ми проконсультувалися з адвокатом Ярославом Жукровським.