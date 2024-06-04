Чи продовжать строки для оновлення даних у ТЦК: у Міноборони відповіли

Додаток "Резерв+", через який можна оновити дані, працює без збоїв

Після того, як у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про продовження строків для оновлення даних у ТЦК, Міноборони прокоментувало це питання. Зокрема там не бачать жодних підстав, аби збільшувати строки.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. Він наголосив, що оновлення даних зараз триває і збоїв у додатку "Резерв+" немає.

"Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато людей вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді у своєму смартфоні. Зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", завантаживши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", — сказав речник МО.

Водночас в оборонному відомстві не виключають ймовірності виникнення форс-мажорів, через які доведеться продовжити термін оновлення даних.

"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити — резервісти, призовники і військовозобов'язані", — сказав Лазуткін.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп від керівної партії "Слуги народу" Федір Веніславський назвав зареєстрований законопроєкт про продовження строків "політичним піаром".