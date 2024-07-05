За світло тепер платитимемо більше: як зміна тарифу вдарить по кишені українців

Розрахунки зроблені виходячи із середньої заробітної плати по Україні у розмірі 20 тисяч гривень

У липні українці отримають оновлені платіжки за комунальні послуги. Удару по кишені громадян завдадуть рахунки за електричну енергію. Саме за цю послугу деяким доведеться віддати до 20% своєї заробітної плати.

Починаючи з 1 червня, в Україні змінився тариф на світло, який діятиме до квітня 2025 року. Ціна зросла до 4,32 грн і у зв’язку з цим у липні українці отримають збільшені рахунки. Про це йдеться у матеріалі Finance.ua.

Варто зазначити, що розрахунки зроблено виходячи із середньої заробітної плати по Україні у розмірі 20 тисяч гривень. Таким чином, при споживанні, наприклад, 500 кВт та 1000 кВт доведеться заплатити 10,8% та 21,6% від зарплати.

Скільки тепер платитимемо за світло

за споживання 100 кВт/год прийде платіж на 432 гривні (до підвищення тарифу було 264 гривні);

за споживання 250 кВт/год – 1080 гривень (було 660 гривень);

за споживання 500 кВт/год – 2160 гривень (було 1320 гривень);

за споживання 1000 кВт/год – 4320 гривень (було 2640 гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими з 1 липня в Україні будуть тарифи на воду, електроенергію та газ.