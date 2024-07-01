Скільки платити за комуналку з 1 липня: все про тарифи на світло, газ та воду

Детально про кожен тариф в одному матеріалі

Зазвичай підвищення того чи іншого тарифу в Україні відбувається з початком нового місяця, як це було з тарифом на світло, який суттєво зріс з 1 червня. Очевидно, що багатьох українців цікавить питання, а чи змінилися якісь тарифи у липні.

"Телеграф" зібрав для вас в одному матеріалі все, що стосується тарифів на комунальні послуги. Про чинні ціни на світло, газ та воду читайте нижче.

Тарифи на світло з 1 липня

На засіданні уряду 31 травня було прийнято рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год без диференціації за обсягами споживання. Дія тарифу розпочалася 1 червня і триватиме до 30 квітня 2025 року. Тобто в липні ціна на електроенергію не змінилася в порівнянні з червнем і складає 4,32 грн/кВт*год для всіх побутових споживачів.

Щодо опалювального сезону, то з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року, урядом передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 кВт*год.

Пільга діятиме за умови споживання ними в цей період до 2000 кВт*год електроенергії на місяць. Також нікуди не подівся "нічний тариф". Так, при встановленому двохзонному лічильнику ціна на світло складатиме 2,16 грн за кВт*год у нічний час.

Тарифи на газ з 1 липня

Компанія "Нафтогаз" продовжила дію свого тарифу "Фіксований" щонайменше до 30 травня 2025 року. Включно до цієї дати тариф для 12 млн домогосподарств, які користуються послугами компанії залишиться незмінним — 7,96 грн (із ПДВ) за кубометр газу.

Тарифи на газ із 1 липня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній, коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому, як зазначає видання "Газ Правда", газопостачальні компанії не змінили цінники на "блакитне паливо" для побутових споживачів. Тобто тариф залишився чинним у всіх.

Тарифи на воду з 1 липня

Ситуація на ринку водопостачання та водовідведення дещо складніша. Так, у великих містах тарифи на воду для населення з 1 липня залишаться незмінними, тобто на рівні 24 лютого 2022 року.

Таке рішення обумовлено дією мораторію Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Проте мораторій не розповсюджується на невеликі міста та містечка, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКП.

Так, ще у квітні поточного року комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання", що займається водопостачанням та водовідведенням для побутових споживачів, ухвалило рішення щодо підвищення тарифу до 14 гривень 46 копійок. Тобто, підвищення ціни на воду у Прилуках відбулось на 37%.

У м. Сміла (Черкаська обл.) тариф піднімали вже двічі від початку повномасштабного вторгнення. Востаннє — у травні поточного року. Нині місцеві жителі сплачують за послуги водопостачання та водовідведення понад 100 грн.

У Звягелі (Житомирська обл.) від початку літа платять за воду та стоки 56 грн/куб.м (раніше було 44,17 грн). Дізнатися точну вартість ціни на водопостачання та водовідведення можна на сайті вашого водоканалу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українцям наполегливо радять готуватись до важкої зими. Один з варіантів доєднатись до проєктів по резервному живленню багатоповерхівок.