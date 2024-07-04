Влетить в пристойну копійчину: скільки коштує охолодити кімнату вентилятором за новими тарифами на світло

Розрахунки підійдуть як для власників квартир, так і великих будинків

Україні 1 червня 2024 року зросли тарифи на світло для побутових споживачів. Через що користування електроенергією обійдеться значно дорожче. Раніше ми вже розповідали, скільки коштуватиме користування електрочайником за новими тарифами.

"Телеграф" вирішив розібратись, скільки коштує використання вентилятора за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за місяць.

Варто зазначити, що на сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.

Так, за одну годину користування вентилятор зазвичай споживає близько 0,05 кВт/год. Таким чином, використання вентилятора 60 хвилин коштуватиме 2,16 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 1,8 грн.

Скільки коштуватиме користування вентилятором на місяць

Один раз на тиждень — 8,64 (4 рази на місяць по годині), 4,32 грн (4 рази на місяць по пів години);

(4 рази на місяць по годині), (4 рази на місяць по пів години); Двічі на тиждень — 17, 28 (8 разів на місяць по годині), 8,64 грн (8 разів на місяць по пів години)

(8 разів на місяць по годині), (8 разів на місяць по пів години) Три рази на тиждень 25, 92 грн (12 разів на місяць за годиною), 12,96 грн. (12 разів на місяць по пів години).

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштуватиме прання в машинці за новими тарифами і як заощадити.