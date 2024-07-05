За свет теперь будем платить больше: как изменение тарифа ударит по карману украинцев

Расчеты произведены исходя из среднем заработной платы по Украине в размере 20 тысяч гривен

В июле украинцы получат обновленные платежки за коммунальные услуги. Удар по карману граждан нанесут счета за электричество. Именно за эту услугу некоторым придется отдать до 20% от своей заработной платы.

Начиная с 1 июня в Украине изменился тариф на свет, который будет действовать до апреля 2025 года. Цена выросла до 4,32 грн и в связи с этим, в июле украинцы получат увеличенные счета. Об этом говорится в материале Finance.ua.

Стоит отметить, что расчеты произведены исходя из среднем заработной платы по Украине в размере 20 тысяч гривен. Таким образом, при потреблении, например, 500 кВт и 1000 кВт придется заплатить 10,8% и 21,6% от зарплаты.

Сколько теперь будем платить за свет

за потребление 100 кВт/ч придет платеж на 432 гривны (до повышения тарифа было 264 гривны);

за потребление 250 кВт/ч – 1080 гривен (было 660 гривен);

за потребление 500 кВт/ч – 2160 гривен (было 1320 гривен);

за потребление 1000 кВт/ч – 4320 гривен (было 2640 гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими с 1 июля в Украине будут тарифы на воду, электроэнергию и газ.