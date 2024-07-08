Максимально дешево: нардеп-весільний фотограф зізнався, скільки йому коштувала виборча кампанія

На момент виборів у Верховну Раду, Сергію Штепі було 29 років

"Богуслаєв програв весільному фотографу", — такими були заголовки в українських медіа у 2019 році за результатами виборів на 77 виборчому окрузі в Запоріжжі. Депутат чотирьох скликань, експрезидент запорізького підприємства "Мотор Січ", а нині затриманий за колабораційну діяльність в інтересах РФ, В’ячеслав Богуслаєв програв на виборах тоді маловідомому Сергію Штепі, весільному фотографу, який балотувався у 2019 році від партії президента "Слуга народу".

Про те, як минули 5 років у Верховні Раді та чого досягти вдалося, а чого ні, Сергій Штепа розповів в розгорнутому інтерв’ю нашому виданню. Повну версію читайте у матеріалі: Я щиро вірив у Зеленського: у чому зізнався нардеп-весільний фотограф і чи планує знову йти в Раду

На момент виборів у Верховну Раду, Сергію Штепі було 29 років. Йому вдалося обійти ветерана української політики Богуслаєва на понад 10% — 44% проти 31%. Нині ж депутат згадує — команда Богуслаєва до останнього не вірила, що програш взагалі можливий. Коли ж дізналися попередні результати, у них стався справжній шок, стверджує нардеп.

"І тоді розпочалося таке! У кожне місце, куди я приїжджаю, там вже розвернуті його плакати, намети. Роздають листівки. У нього масштаб став просто у рази більше, ніж у мене. Він дуже сильно активізувався. Але мені пощастило. Зрозуміло, якби я не йшов від партії президента, шансів на перемогу майже не було б, я в підсумку мав би десь 25% і друге місце", — говорить Штепа.

Одночасно з піком передвиборчої компанії на "Мотор Січі" розпочалися проблеми з виплатами, що, звісно, зіграло проти самого Богуслаєва та його підтримки серед містян.

Сама ж поява Штепи на політичній арені сталася завдяки його земляку, а нині віцепрем’єру Михайлу Федорову. Він також із Запоріжжя, а у 2019 році очолював digital-напрямок штабу Зеленського. Майбутній депутат приєднався до команди як волонтер в написанні новин. Стверджує, що жодної копійки за це не отримував: "Я щиро вірив у Зеленського".

На передвиборчу кампанію йому вистачало власних ресурсів, стверджує Штепа. У Запоріжжі він працював фотографом, зокрема на весіллях. Заробляв достатньо, щоб мати квартиру, машину та раз в рік їздити на відпочинок.

Вся передвиборна кампанія, переконує нардеп, обійшлась йому максимально дешево — у 2-3 тис. доларів.

"У мене ж була одна з найдешевших кампаній. Жодного білборда, жодного оплаченого ефіру, жодної публікації в газетах", — хвалиться Штепа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чим запам’ятався депутат Євгеній Брагар за п’ять років у Верховній Раді.