"Лікарня у розпачі": в Україні нейрохірурга відправили на фронт стрільцем і він загинув, нардепка б'є на сполох

В Міноборони вже розуміють це питання

Питання бронювання та мобілізації лікарів наразі стоїть гостро, адже наразі бронювання можливе лише для 50% працівників лікарень. Тим гостріше в країні ситуація з мобілізацією вузьких спеціалістів, адже їх просто мало. Але вже є кейси, коли робітників таких складних і дефіцитних професій відправляли на фронт. При чому, не медиками, а в піхотне відділення.

Про один із таких випадків в коментарі "Телеграфу" розповіла заступниця голови медичного комітету Парламенту Оксана Дмитрієва. За її словами, під час одного з візитів до лікарні їй розповіли, що нейрохірурга мобілізували на фронт стрільцем. На жаль, цей чоловік вже загинув. Тепер в цій лікарні, яку нардеп не називає, просто не вистачає нейрохірургів.

"У них була ще жінка-хірург, але вона завагітніла. Тепер лікарня у розпачі, що у них не вистачає людей для повноцінної команди лікарів", — розповіла Дмитрієва.

На її переконання, ситуацію, що склалася, потрібно вирішувати невідкладно. Тому слід якнайшвидше провести закрите засідання медичного комітету. Також потрібно залучати Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я та командування медичних сил.

"Щоб розуміти, які саме лікарі потрібні. Ми розуміємо, що там (на фронті — Ред.) вони теж мають бути. Проте таких спеціалізованих лікарів, підготовка який займає не один рік, все ж таки потрібно залишати в цивільній медицині, щоб вони лікували і цивільних, і військових. Все ж таки операції важкі мають виконуватися у лікарнях. І точно лікарі не мають бути на фронті не як медики", — вважає вона.

Дмитрієва зазначила, що в Міноборони вже розуміють це питання і вже "вирівняли його", проте все ж таки це має бути десь прописано, наприклад, у якійсь постанові.

"Все це буде остаточно вирішено тільки після того, як ми всі разом сядемо і проговоримо, які повинні бути рішення. Медики також потрібні (на фронті — Ред.), але може, наприклад, зробити ротації. Я розумію, що й вузькоспрямовані фахівці там також можуть бути потрібні через серйозні поранення, де важливо саме в перші години стабілізувати стан пацієнта. І це мають робити професіонали, які розуміються на цьому. Тому, можливо, справді робити ротації, щоб і лікарня не залишалася без таких фахівців, але й щоби на фронті вони були", — каже вона.

Також важливо розуміти, додає Дмитрієва, що лікар повинен постійно продовжувати свою діяльність, не роблячи перерви. Тому після рушниці не легко потім буде повернутися до скальпеля.

Підсумувавши Дмитрієва, запевнила, що збори комітету по цій ситуації можуть відбутися вже найближчим часом, адже питання стоїть дуже гостро.

"Ще питання: кого із працівників медичних закладів мають бронювати — всіх чи не всіх. Адже лікарня має працювати безперервно, а не зупинятися, наприклад, через зламане обладнання. Всі ці питання ми теж маємо вирішити. І найголовніше — коли лікарні подають своїх працівників на бронь, то цей процес у нас відбувається дуже повільно через те, що багато інстанцій потрібно пройти і так далі", — сказала нардеп, розповівши ще одну історію мобілізації медиків, яка розгортається прямо зараз "Генетиків у нас взагалі не вистачає, а зараз одного із них хочуть забрати просто лаборантом на фронт".

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді пропонують бронювання за сплату великих податків.