На Безуглу поскаржаться в ДБР її коллеги з комітету оборони: нардепка вже відповіла

Висловила сумніви щодо цінностей членів комітету

Народна депутатка та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, яка днями подала в ДБР заяву на головкома Сирського, назвала своїх колег "захисниками генералів" та висловила сумніви щодо їхніх цінностей. Річ у тім, що один з членів оборонного комітету, а саме Федір Веніславський, виявив бажання подати на Безуглу звернення у ДБР, і в комітеті Ради його підтримали.

За словами Безуглої, це не що інше, як гоніння на неї "в угоду генералітету". Відповідний допис народна обраниця зробила у своєму Facebook.

"Захисники генералів, або все, що треба знати про цінності комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Член Комітету Веніславський хоче подати на мене звернення в ДБР, члени комітету підтримали зміни до порядку денного засідання", — написала Безугла.

"20 народних депутатів в Комітеті. Жодної заяви Комітету про Содоля, про фронт, про ТЦК та СП, про корупцію в ОПК, про Міноборони. Хіба що за Марʼяною в угоду генералітету ганятися", — заявила депутатка.

На момент публікації новини Федір Веніславський ніяк не прокоментував звинувачення Мар’яни Безуглої.

Конфлікти Безуглої з генералами

До слова, конфлікти між Безуглою та генералами почалися набагато раніше. Ще у листопаді 2023 року вона заявляла, що тодішній Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний має піти у відставку, бо нібито не має чіткого плану на 2024 рік.

Вже цьогоріч, у червні, нардепка наїхала на керівника ОСУВ "Хортиця", генерала Юрія Содоля. Безугла звинуватила його в прориві російської армії біля Торецька. До слова, Содоля незабаром звільнили.

30 червня Безугла заявила, що написала заяву у ДБР на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Парламентарка звинуватила головкома у перешкоджанні діяльності народного депутата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Раді відповіли Безуглій на її критику на адресу Сирського. Там закликали усіх незадоволених та "військових експертів" вступати до ЗСУ та показати, як треба.