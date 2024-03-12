Слуга народу, гроза собак. Чим запам’ятався депутат Брагар за п’ять років в Раді

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

Народний депутат Євгеній Брагар зі "Слуги народу" обрався до Верховної Ради у 25-річному віці. За час роботи у парламенті він встиг порадити пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку, а також викликав поліцію на волонтерів. Як показує декларація політика, запас готівки у нього за ці роки збільшився, а автопарк поповнився б/в автівкою Lexus зі США.

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Коротке досьє

У 2019 році обраний народним депутатом від "Слуги народу", був включений до виборчого списку під номером 76. У вересня 2023 року призначений тимчасовим виконувачем обов'язків голови Комітету ВР з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича. Зараз комітет очолює Ярослав Юрчишин, а Брагар є його заступником.

Ефективність

Сторінка депутата

Трохи цифр щодо діяльності Євгенія Брагара з 2019 по 2024 роки, станом на 8 лютого:

Ефективність. Джерело: сайт Верховної Ради України

Як голосував за резонансні законопроєкти:

містобудівний кодекс (голосував "за");

(голосував "за"); легалізація медичного канабісу (також голосував "за");

(також голосував "за"); був дотичним до провалу поправки про негайне відкриття декларацій . Тоді за негайне відкриття реєстру проголосувало лише 199 народних обранців, ще 118 нардепів проголосували проти, утрималися, або взагалі проігнорували процес. Євгеній Брагар обрав опцію " утриматися" .

. Тоді за негайне відкриття реєстру проголосувало лише 199 народних обранців, ще 118 нардепів проголосували проти, утрималися, або взагалі проігнорували процес. Євгеній Брагар обрав опцію " . 19 жовтня 2023 року не голосував за заборону Московської церкви (законопроєкт № 8371).

за заборону Московської церкви (законопроєкт № 8371). У 2021 році голосував за виведення з-під Prozorro тендерів на 40 млрд грн.

Чи збіднів/збагатів

На старті своєї депутатської кар’єри, тобто у 2019-му році, Брагар володів 50 на 50 квартирою у Києві. Його дохід за рік склав 233 тисячі гривень, з них близько 40 тисяч — це стипендія з університету Шевченка. Мав ще 195 тисяч гривень готівкою.

У 2020 році його дохід майже удвічі збільшився та склав 411 тисяч 612 гривень. Також у документі Брагар вказав, що тримає вже 363 тисячі гривень кешем.

Як змінювалися доходи і набутки депутата за час його роботи у ВР

У декларації за 2021 рік Брагар вказав придбання 20-річного авто Mercedes-Benz C 270 CDI (2002 року випуску) за 110 тис. грн. Зарплата зросла та становила 544 тисяч гривень за рік, у готівці він тримав 473 тисячі гривень.

У 2022 році Брагар купив Lexus CT 200H 2012 року випуску за 280 тис. грн. Машину пригнали зі США після ДТП. Зарплата нардепа впала та становила вже 492 тисячі гривень за рік, запаси готівки зменшилися та склали 296 тисяч гривень.

У підсумку роботи в парламенті Брагар залишився зі збільшеним на 100 тисяч гривень запасом готівки, новим автомобілем Lexus та подвоїв свій заробіток. Нерухомості у нардепа не додалося.

Як показав себе у медіа

За свою політичну кар'єру Брагар встиг потрапити у кілька скандалів. Найвідоміший епізод — це зазіхання на пса Шарика. У лютому 2020-го Брагар був гостем ефіру ще тоді не забороненого "112 каналу" та відповідав на питання глядачів. У студію додзвонилася пенсіонерка з Кіровоградської області та запитала у присутніх нардепів, як їй прожити на пенсію дві тисячі гривень, сплатити комуналку, на яку не вистачає пенсії й субсидії. Брагар запропонував літній жінці продати собаку.

"Якщо собака елітної породи у дворі, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно собі заплатити", – сказав Брагар.

У 2020 році Брагар написав заяву в поліцію на волонтерку Анастасію Конфедерат. Дівчина перервала поїздку в автобусі "Луцьк-Київ" через відмову водія вимкнути там серіал російською (за законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у публічних сферах має вживатися державна мова). Брагар назвав дії волонтерки націоналістичними.

Заява на волонтерку

У червні 2020 року підсанкційний блогер Анатолій Шарій оприлюднив скриншот банківського переказу, з якого випливає, що на його підтримку переказав 1000 грн Євгеній Брагар. При цьому політик зазначив у коментарі до платежу: "Не всі у "Слузі народу" такі, як ви думаєте". Втім, складно довести, що цей скрін не є фейком, поширенням яких славиться Шарій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп Артем Дмитрук має досить цікаве матеріальне становище. Народний обранець досі не має власного житла, але у 2022 році він витратив сотні тисяч гривень на купівлю двох авто.