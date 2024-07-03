Намагався, але не вийшло: суд виніс нове рішення щодо нардепа Тищенка, що відомо

У мережі показали відео, де нардеп відповідає на питання

У середу, 3 липня, Київський апеляційний суд залишив народного депутата Миколу Тищенка під домашнім арештом. Він намагався оскаржити запобіжний захід, який йому 25 червня обрали після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду. У матеріалі йдеться, що сторона захисту заявила, що підозра парламентарю є необґрунтованою.

Проте прокурор це заперечив: адвокати, за його словами, не надали контраргументів. І додав: що Тищенко та його захисники наполягають, що депутат діяв у межах ТСК, однак жодних документів вони не надали, чи чинна ця комісія, і яке відношення вона має до ботоферм та колцентрів.

Сам депутат наполягав, що подавав заяви до правоохоронців про перевірки адрес у Дніпрі, за якими начебто здійснювалось шахрайство. Мовляв, вже після ухвал суду про обшуки, він приїхав до міста.

Так, запобіжний захід Тищенку триватиме до 23 серпня.

У залі суду його також запитали про роботу ТСК, від якої начебто працював Тищенко, коли ходив з перевірками по офісах. Утім депутат чіткої відповіді не надав.

Що передувало

20 червня на військового Дмитра Павлова в центрі Дніпра напала "свита" Тищенка. Чоловік у цей момент гуляв із дитиною у візку. Його скрутили, закували в наручники та почали бити за зауваження щодо охорони нардепа. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

25 червня Тищенко отримав підозру за статтею про незаконне позбавлення людини волі. Крім того, в нього провели обшуки, під час яких нардеп показово розбив свій телефон.

В цей день 25 червня Печерський райсуд Києва обрав для народного депутата Миколи Тищенка запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на 60 діб. До того ДБР поголосило про підозру Тищенку за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Якщо його визнають винним, він може отримати 5 років в’язниці.

Прочитати більше про те, що відомо про справу нардепа можна в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" під назвою "Справа Тищенка. Судова "котлета", дивна філософія нардепа і дороге вбрання (фото, відео)". Там є все, що потрібно знати про напад на військового у Дніпрі, позицію самого політика та навіть його вбрання. Цікавим є факт про розбиття гаджетів під час обшуку.