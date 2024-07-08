Максимально дешево: нардеп-свадебный фотограф признался, сколько ему стоила избирательная кампания

На момент выборов в Верховную Раду, Сергею Штепе было 29 лет

"Богуслаев проиграл свадебному фотографу", — таковы были заголовки в украинских медиа в 2019 году по результатам выборов в 77 избирательном округе в Запорожье. Депутат четырех созывов, экс-президент запорожского предприятия "Мотор Січ", а ныне задержанный за коллаборационную деятельность в интересах РФ, Вячеслав Богуслаев проиграл на выборах тогда малоизвестному Сергею Штепе, свадебному фотографу, баллотировавшемуся в 2019 году от партии президента "Слуга народа".

О том, как прошло 5 лет в Верховной Раде и чего добиться удалось, а чего нет, Сергей Штепа рассказал в развернутом интервью нашему изданию. Полную версию читайте в материале: Я искренне верил в Зеленского: в чем признался нардеп-свадебный фотограф и планирует ли снова идти в Раду

На момент выборов в Верховную Раду Сергею Штепе было 29 лет. Ему удалось обойти ветерана украинской политики Богуслаева более чем на 10% — 44% против 31%. Сейчас депутат вспоминает — команда Богуслаева до последнего не верила, что проигрыш вообще возможен. Когда же узнали предварительные результаты, у них случился настоящий шок, утверждает нардеп.

"И тогда началось такое! В каждое место, куда я приезжаю, там уже развернуты его плакаты, палатки. Раздают листовки. У него масштаб стал просто в разы больше, чем у меня. Он очень сильно активизировался. Но мне повезло. Понятно, если бы я не шел от партии президента, шансов на победу почти не было бы, я бы в итоге имел где-то 25% и второе место", — говорит Штепа.

Одновременно с пиком предвыборной кампании на "Мотор Січі" начались проблемы с выплатами, что, конечно, сыграло против самого Богуслаева и его поддержки среди горожан.

Само же появление Штепы на политической арене произошло благодаря его земляку, а ныне вице-премьеру Михаилу Федорову. Он также из Запорожья, а в 2019 году возглавлял digital-направление штаба Зеленского. Будущий депутат присоединился к команде в качестве волонтера в написании новостей. Утверждает, что ни копейки за это не получал: "Я искренне верил в Зеленского".

На предвыборную кампанию ему хватало собственных ресурсов, утверждает Штепа. В Запорожье он работал фотографом, в том числе на свадьбах. Зарабатывал достаточно, чтобы иметь квартиру, машину и раз в год ездить на отдых.

Вся предвыборная кампания, убеждает нардеп, обошлась ему максимально дешево – в 2-3 тыс. долларов.

"У меня же была одна из самых дешевых кампаний. Ни одного билборда, ни одного оплаченного эфира, ни одной публикации в газетах", — хвастается Штепа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем запомнился депутат Евгений Брагар через пять лет в Верховной Раде.