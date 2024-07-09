Забудьте про "чьолку" та "віскі": як правильно називати елементи зачіски та обличчя українською

Деякі слова важко зрозуміти, якщо не знати української мови

При розмові та написанні українських слів часто виникають помилки. Серед "проблемних" слів — назви частин тіла та обличчя. Вони в українській мові відрізняються від російських та навіть в межах країни мають різну виживаність та зони розповсюдження.

Про те, як правильно називати частини зачіски та обличчя розповіла філологиня Марія Словолюб. "Чолка" українською може називатися гривка або чубчик. Замість російського "віскі" в українській мові вживається слово скроні, тож правильно говорити сивина на скронях.

Серед інших слів на позначення елементів обличчя, наведених мовознавицею:

скули — вилиці

веснушки — веснянки , ластовиння

, глаз — око

зрачок — зіниця

веко — повіка

прядь волосся — пасмо

челюсть — щелепа (Марія уточнює, що наголос ставиться на першому складі).

Також вона розповіла, що українською бедро правильно — стегно, а копчик — куприк. В коментарях цікаві до вивчення мови зазначають, що слово гривка більш розповсюджене на теренах заходу країни, тоді як чуб та чубчик притаманніше іншим областям.