Такого ви точно не чули: як українською можна називати дикого кота

Існує 5 варіантів

В українській мові існує багато відповідників запозиченим іноземним словам чи певним словосполученням. Не виключенням, став і лісовий кіт.

За даними порталу "Словотвір", дикий кіт в українській має аж п'ять відповідників. Більшість з них утворились зі слова "stьbľ, що на старослов'янській означає лісовий або дикий кіт.

Як назвати лісового кота українською:

стебляк;

стеблій;

стеблець;

стебал;

стебел.

Зауважимо, що ці слова один з варіантів найменування тварини і лише рекомендація філологів та мовознавців. Тобто за допомогою цих назв ви можете розширити свій словниковий запас та здивувати співрозмовника.

Нагадаємо, що назви місяців в українській мові більш колоритні та значно відрізняють від інших мов. Водночас їх легше запамʼятати, якщо знати, яке значення вони мають.

Раніше "Телеграф" писав про десять українських слів, якими можна назвати ліниву людину.