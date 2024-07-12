"Чому всього по 17 годин без світла?" Росіяни цинічно реагують на відключення світла в Україні

Росіяни знову почали загрожувати ракетними ударами

Українці у Кам’янському Дніпропетровській області 12 липня вийшли на протести через несправедливі графіки відключень світла. Люди скаржаться, що електроенергії за 40-градусної спеки немає по 17 годин.

Ця новина облетіла не лише українські, а й російські пабліки. У коментарях під відео росіяни лише радіють проблемам українців.

У коментарях жителі РФ, серед яких чимало жінок, зловтішаються і дивуються, чому тільки по 17 годин немає світла і чому 7 годин світло є. Вони стібаються над проблемами українців, які самі ж і створили. І це не рахуючи образ на адресу українців загалом. На додачу до цього росіяни приплели сюди проблеми з водою та світлом в окупованих Донецьку та Криму — мовляв, це помста.

Також жителі країни-агресора погрожують, що до зими знищать нібито всі ТЕС та ТЕЦ в Україні, щоб діти, жінки, люди похилого віку та чоловіки жили в холоді та голоді. До того ж погрожують, що російські ракети "почнуть літати вдень і вночі" (ніби зараз це не так — ред.), адже Захід готується передати цього літа винищувачі F-16.

Деякі росіяни звернули увагу, що на протестах були присутні діти, і заявили, що "українці нічого не навчаються". Ймовірно, це був натяк на можливий черговий удар армії РФ по мирних громадян, які вони завжди заперечують. Але через те, що не всі дитсадки та школи зараз працюють, а чоловіки на фронті, жінки змушені сидіти з ними вдома і, як наслідок, скрізь брати із собою.

Хтось спробував виявити співчуття і написав, що всім уже набридла війна та її наслідки. Але цей коментар зібрав найбільшу кількість негативних реакцій.

Також "Телеграф" розповідав, що українцям озвучили негативний сценарій відключення світла. Експерти розповіли, у якому разі його можуть реалізувати.