Не допомагайте ворогу: в ДТЕК цікаво прокоментували мітинг через відключення на Дніпропетровщині

Оновлені графіки в Дніпрі та області – єдиний вихід, аби мати змогу знати і бачити графік при поточному дефіциті електроенергії

В ДТЕК офіційно прокоментували сьогоднішній мітинг у Кам’янському. Енергетики просять не брати участь в російських провокаціях.

Відповідь від ДТЕК на події у Дніпропетровській області отримала редакція "Sobitie". "Дніпровські електромережі" оприлюднили офіційну позицію щодо ситуації з відключеннями світла у Кам’янському.

Там пишуть, що відключення світла у Кам’янському, як у всій країні, – вимушений крок. Причиною цього є руйнування росіянами енергосистеми країни.

Позиція ДТЕК Дніпровські електромережі

"Внаслідок ракетних ударів виведено з ладу основну частину генеруючих потужностей. В тому числі – теплові станції в Дніпропетровській області. Тому енергетики змушені застосовувати графіки відключень, щоб не допустити системної аварії в енергетичній системі.

НЕК "Укренерго" доводить достатньо високі обмеження, які ДТЕК "Дніпровські електромережі" зобов’язаний дотримуватись.

Оновлені графіки в Дніпрі та області – єдиний вихід, аби мати змогу знати і бачити графік при поточному дефіциті електроенергії. За новими графіками, що застосовуються в області з 24 червня, є сіра зона, яка триває 4 години, в які світло гарантовано відключається, біла зона (2 години) – коли світло гарантовано є, та нова світло-сіра у 3 години – в цей період відключення можливе. Це дає змогу балансувати у наданих НЕК "Укренерго" обмеженнях. Старий графік 4/4 вже було неможливо дотримуватися через великий дефіцит електроенергії та команди від НЕК вимикати одночасно 3-4 черги.

Зі свого боку оператор системи розподілу робить все необхідне, щоб доступна електроенергія розподілялась справедливо між всіма мешканцями та підприємствами. Усі черги відключаються рівномірно та перебувають зі світлом приблизно однаковий період на добу. Графіки застосовуються до всіх будинків та вулиць. Єдиний виняток – об’єкти критичної інфраструктури. При чому ми завершили роботи з відключення житлових будинків від ліній критичних об’єктів.

Фахівці компанії перевірили адреси у місті Кам’янському, про відсутність відключень по яких нам повідомила ініціативна група мешканців. Було виявлено, що до готелю "Зоря" (нині "Рейкартс") застосовуються звичайні графіки відключення світла (а якщо хтось бачить (!) там світло, це значить, що у готелі запустили генератор). По Парку Центральному графіки почали застосовуватися з понеділка, після того, як його було переключено з лінії з критичною інфраструктурою на окрему лінію. Частина будинків за адресою: Безпалого, 1-А, була підключена разом з критичною інфраструктурою. Але сьогодні вже проводять роботи по переведенню на інші лінії.

ДТЕК "Дніпровські електромережі" закликає до конструктиву. Мітинги і спекуляції на темі світла тільки допомагають ворогу дестабілізувати ситуацію в країні в умовах повномасштабної війни", – заявили в енергокомпанії.

Додамо, що на Дніпропетровщині 12 липня діятимуть погодинні графіки відключення світла. Подачу електроенергії для побутових споживачів обмежуватимуть впродовж доби з 00:00 до 24:00. В області є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 липня, у Кам’янському, що на Дніпропетровщині люди вийшли на протест через тривале відключення світла. Мітингувальники зібрались біля будівлі ДТЕК. Мешканці міста заявляють, що вони не мають світла по 17 годин на добу, тому вимагають справедливих відключень електроенергії.

Раніше ми писали, що член координаційного комітету Ukraine Facility Platform, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль дала прогноз по ситуації в енергетиці в Україні. Вона розповіла, коли покращиться ситуація зі світлом.

А також "Телеграф" повідомляв, що українцям розповіли про найгірший сценарій відключень світла.