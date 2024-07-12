"Сидимо голодні без світла": в ДТЕК відповіли на обурення українців через несправедливі графіки

Жінка обурено висловилась щодо графіків

Українці продовжують висловлювати обурення через тривале відключення світла. Найбільше люди скаржаться на відсутність електрики у Дніпропетровській області, де навіть у п'ятницю, 12 липня, люди вийшли на мітинг під будівлю ДТЕК.

Так, під коментарями допису про стабілізаційні відключення в Дніпропетровській області жінка написала коментар з приводу того, що в Кам'янську є світло по дві години на добу. В ДТЕК Дніпровські електромережі їй відповіли.

"Кам'янське, 4 група. Ще раз прошу звернути увагу на проблему мешканців чотирнадцятиповерхівок. У наших будинках немає газопостачання", — пише обурена жінка.

За її словами, жителі будинку не можуть приготувати собі їжу. А за 11 липня у Кам'янську, як стверджує авторка коментаря, світла не було 14 годин.

"Світло включили о 20:30, наступне відключення з 22:00 до 5 ранку. Це втретє поспіль, коли наші багатоповерхові будинки вимикають на 7 годин. Тоді як інші газифіковані будинки з нашої групи вимикають пізніше і включають раніше, або не вимикають взагалі", — звернулась вона і додала: Скажіть, будь ласка, як можна за 2 години встигнути приготувати їсти, випрати, купуватися всій родині та працювати? Як можна вижити за таких умов? Це геноцид українського населення".

У ДТЕК їй відповіли на коментар. Там зазначали, що введення графіку аварійних відключень пов’язане з пошкодженням значної кількості генеруючих установок та наявним через це дефіцитом.

"НЕК Укренерго дає розпорядження обмежувати споживання електроенергії згідно затверджених графіків які узгодженні з органами виконавчої влади та наявних лімітів споживання саме в той період, коли дефіцит у системі найбільший. З цієї причини Товариство не має можливості змінити графік відключень за вашим об’єктом споживання", — йдеться у відповіді на коментар жінки.

Додамо, що на Дніпропетровщині 12 липня діятимуть погодинні графіки відключення світла. Подачу електроенергії для побутових споживачів обмежуватимуть впродовж доби з 00:00 до 24:00. В області є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 липня, у Кам’янському, що на Дніпропетровщині люди вийшли на протест через тривале відключення світла. Мітингувальники зібрались біля будівлі ДТЕК. Мешканці міста заявляють, що вони не мають світла по 17 годин на добу, тому вимагають справедливих відключень електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, що Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відома низка областей, до яких буде пильна увага під час перевірки. За кількістю скарг у лідерах зараз є Дніпропетровська область. Є ймовірність, що саме з цієї області почнуться перевірки. Після цього вони пройдуть ще у 5-6 регіонах.