В Україні перевірять справедливість графіків відключень світла: які області "під прицілом"

Є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень

Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відома низка областей, до яких буде пильна увага під час перевірки.

Про це сказав голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень та вже виявлено кілька областей, у яких, очевидно, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка.

"На місцях вивчатиметься, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості при розподілі електроенергії", — зазначив Слободян.

Він додав, що за кількістю скарг у лідерах зараз є Дніпропетровська область. Є ймовірність, що саме з цієї обласnі почнуться перевірки. Після цього вони пройдуть ще у 5-6 регіонах.

Графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

"Водночас є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами будуть видані відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення", — пояснив Слободян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці обурюються через несправедливі відключення світла. У ДТЕК відповіли на обурення громадян та пояснили причину.