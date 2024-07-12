Світла не буде у 70% українців і це не межа: в "Укренерго" оновили графік на 12 липня

Дефіцит зростає через спеку

У п’ятницю, 12 липня, в Україні одночасно відключатимуть світло у чотирьох черг споживачів. В "Укренерго" планували задіяти чотири черги з 16:00, проте такі графіки будуть застосовуватися з 14:00 у зв’язку зі зростанням споживання через сильну спеку.

"З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі буде задіяно чотири черги графіків погодинних відключень, в решту годин – три черги. Нагадуємо, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень у три черги означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області", — пояснили енергетики.

В "Укренерго" зазначили, що зараз споживання електроенергії у країні перебуває на піку для літнього періоду. Аномальна спека в Україні та Європі погіршила ситуацію з дефіцитом енергії в українській енергосистемі. Цей дефіцит виник внаслідок масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Раніше в компанії пояснювали, що коли одночасно відключають чотири черги споживачів (як буде з 14:00 12 липня), це понад 12 годин обмежень на добу. Три черги – 12 годин, дві – 8 годин обмежень, одна черга – чотири години без світла на добу.

Одночасне відключення п’яти та шести черг в Україні ще ніколи не застосовувалося. Якщо одночасно відключатимуть по 5 черг, подача електроенергії скоротиться до 4 годин на добу. Відключення шести черг означає практично повне припинення електропостачання всім побутовим споживачам.

Як повідомляв "Телеграф", член Координаційного комітету Ukraine Facility Platform, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль дала прогноз щодо ситуації в енергетиці в Україні. За її словами, липень — дуже важкий місяць у цьому плані, на поліпшення потрібно чекати в серпні. Вона також розповіла про ситуацію восени та взимку.