"Почему всего по 17 часов без света?" Россияне цинично реагируют на отключения света в Украине

Россияне снова принялись угрожать ракетными ударами

Украинцы в Каменском Днепропетровской области 12 июля вышли на протесты из-за несправедливых графиков отключений света. Люди жалуются, что электроэнергии в 40-градусную жару нет по 17 часов.

Эта новость облетела не только украинские, но и российские паблики. В комментариях под видео россияне только радуются проблемам украинцев.

В комментариях жители РФ, среди которых немало женщин, злорадствуют и удивляются, почему только по 17 часов нет света и почему 7 часов свет есть. Они стебутся над проблемами украинцев, которые сами же и создали. И это не считая оскорблений в адрес украинцев в целом. В добавок к этому россияне приплели сюда проблемы с водой и светом в оккупированных Донецке и Крыму — мол, это месть.

Также жители страны-агрессора угрожают, что к зиме уничтожат якобы все ТЭС и ТЭЦ в Украине, чтобы дети, женщины, старики и мужчины жили в холоде и голоде. Вдобавок к этому угрожают, что российские ракеты "начнут летать и днем и ночью" (будто бы сейчас это не так — ред.), ведь Запад готовится передать этим летом истребители F-16.

Некоторые жители России обратили внимание, что на протестах присутствовали дети, и заявили, что "украинцы ничему не учатся". Вероятно это был намек на возможный очередной удар армии РФ по мирным гражданам, какие они всегда отрицают. Но из-за того, что не все детсады и школы сейчас работают, а мужчины на фронте, женщины вынуждены сидеть с ними дома и, как следствие, везде брать с собой.

Кто-то попытался проявить сочувствие и написал, что всем уже надоела война и ее последствия. Но этот комментарий собрал наибольшее количество негативных реакций.

Также "Телеграф" рассказывал, что украинцам озвучили негативный сценарий отключений света. Эксперты рассказали, в каком случае его могут реализовать.