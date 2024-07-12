Народна депутатка Вікторія Сюмар побудувала маєток, витрати на який приховує від НАЗК

Народна депутатка від фракції партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар разом з її чоловіком, колишнім першим заступником мера Ірпіня Дмитром Христюком побудувала маєток у селищі Лебедівка під Києвом, але не декларує дані, скільки грошей вони на нього витратили. Про це йдеться в публікації проекту розслідувань BlackBox OSINT.

В 2020 році, згідно декларації Сюмар, її чоловік, не маючи джерел доходу та грошових заощаджень, купив 1374 квадратних метри землі в селищі Лебедівка Вишгородського району Київщини за 137 тисяч грн при тому, що ринкова вартіть такої ділянки може сягати 25 тисяч доларів. В цьому ж році Сюмар задекларувала 320 тисяч грн витрат на будівельні матеріали, а саме на закупівлю брусу клеєного зі смереки. З того моменту по сьогоднішній день в своїх деклараціях Вікторія Сюмар декларує "дачний будинок" площею 226 квадратних метрів як об’єкт незавершеного будівництва.

Однак, розслідувачі виїхали на місце і впевнились, що будівництво будинку вже давно завершене. Більше того, на ділянці знаходиться не один, а два будинки — вірогідно, другий виконує роль гостьового. За даними BlackBox OSINT, Сюмар та її чоловік періодично живуть тут, починаючи з 2022 року. Декларування маєтку в якості недобудови, зазначають автори розслідування, дозволяє депутатці не вносити в декларацію реальні витрати на його будівництво. За оцінками розслідувачів, такий маєток міг коштувати Сюмар не менше 200 тисяч доларів. "Лише за 11 тисяч доларів, що задекларувала Вікторія Сюмар, збудувати два будинки неможливо", — йдеться в публікації.

Вікторія Сюмар збудувала два будинки посеред лісу неподалік Києва: один з них задекларований як недобудова, інший взагалі відсутній в декларації. Фото: BlackBox OSINT

У розслідуванні зазначається, що єдиним офіційним доходом Вікторії Сюмар є її зарплата народного депутата, яка складає в середньому 500 тисяч грн на рік. До прикладу, в 2020 році Сюмар заробила 462 тисячі грн, а її чоловік Дмитро Христюк після звільнення на фоні корупційного скандалу з відмиванням коштів бюджету міста Ірпінь через ФОП, оформлений на померлу людину, впродовж 2019-2021 років включно взагалі не мав доходів та не декларував жодних грошових заощаджень.

Однак окрім будівництва маєтку під Києвом подружжя у 2021 році придбало ще квартиру площею 90 квадратних метрів в самому центрі столиці на вулиці Грушевського 34а за 4 млн 617 тисяч грн.

Як відомо, в 2018 році Вікторія Сюмар вже втрапляла в корупційний скандал, коли активісти руху Чесно знайшли в неї маєток з власним озером на ділянці в пів гектара в селищі Михайлівка-Рубежівка під Києвом, оформлений на її безробітну матір Лідію Мельник, але в якому проживала сама Сюмар з Дмитром Христюком.