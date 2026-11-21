На прогулянку сюди приходять і місцеві жителі, і гості Дністровського краю

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Насолодитись природою в останні дні осені можна на екостежці "Дністровія" на Одещині. Тут можна побачити зграї гусей, диких качок і дерев’яні скульптури тварин Дністровського краю.

Про осінню прогулянку стежкою розповів Нижньодністровський національний природний парк. Як видно на фото, біля води відвідувачів зустрічає ціла родина качок, яку в парку жартома порівнюють з адміністраторами на рецепції.

Основною особливістю, окрім природи та тварин, є скульптури. Їх для екостежки створив місцевий майстер Олександр Коваленко. Однак чимала вже не порадують відвідувачів.

"Маємо пошкоджені основи скульптур, які тепер потребують ремонту та відновлення", – повідомили в парку.

Краєвиди на екостежці Дністровія

Скульптура на екостежці Дністровія

Вхід на екостежку Дністровія

Досить часто на екостежці відвідувачі захоплюються красою природи, скульптурами та тваринами. Однак деякі висловлюють занепокоєння через рівень води в річці. Відомо, що довжина екостежки близько 5–6,5 км. Вона розрахована приблизно на 10 000 кроків. Прогулянка цією місцевістю займе всього три години.

Водойма на екостежці Дністровія

Як доїхати

Автомобілем. Слід рухатись трасою М15 (Одеса — Рені) у напрямку села Маяки, а перед ним повернути праворуч у бік Біляївки (дорога Т1625 ).

Слід рухатись трасою (Одеса — Рені) у напрямку села Маяки, а перед ним повернути праворуч у бік Біляївки (дорога ). Громадським транспортом. З Одеси (зокрема від автостанції "Привоз" або району Залізничного вокзалу) регулярно курсують приміські маршрутні таксі безпосередньо до Біляївки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну накрив шквальний вітер. Серйозні наслідки зафіксовано на півдні та сході.