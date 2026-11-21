Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у суботу, 21 листопада, відключення продовжаться у більшості регіонів України у об'ємі від 1.5 до 3 черг, повідомляє "Укренерго".

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Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Дізнатися графік стабілізаційних відключень можна через чат-бот Viber або Telegram.

Вінницька область

Графіки відключень світла у Вінницькій області 21 листопада

Волинська область

Графіки відключень світла у Волинській області 21 листопада

Дніпропетровська область

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 21 листопада

Житомирська область

Графіки відключень світла у Житомирській області 21 листопада

Закарпатська область

Графіки відключень світла у Закарпатській області 21 листопада

Запорізька область

Графіки відключень світла у Запорізькій області 21 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень світла в Івано-Франківській області 21 листопада

Київська область

Графіки відключень світла у Київській області 21 листопада

Кіровоградська область

Графіки відключень світла у Кіровоградській області 21 листопада

Львівська область

Графіки відключень світла у Львівській області 21 листопада

Миколаївська область

Графіки відключень світла у Миколаївській області 21 листопада

Одеська область

Полтавська область

Графіки відключень світла у Полтавській області 21 листопада

Рівненська область

Графіки відключень світла у Рівненській області 21 листопада

Сумська область

Графіки відключень світла у Сумській області 21 листопада

Тернопільська область

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

Харківська область

Графіки відключень світла у Харківській області 21 листопада

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Графіки відключень світла у Чернівецькій області 21 листопада

Чернігівська область

Графіки відключень світла у Чернігівській області 21 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються планові, аварійні та екстрені відключення світла в Україні.