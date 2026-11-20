Столичні ТЕЦ уже не виробляють електроенергію, але ще забезпечують киян теплом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У разі повної зупинки ТЕЦ Київ розраховує на резервну генерацію. Місто нарощує її потужність до рівня зимової потреби у 1,8–2 гігавати, але для цього всі установки мають запрацювати вчасно.

Про це "Телеграфу" розповів депутат Київради від фракції "Батьківщина", член Тимчасової контрольної комісії (ТКК) щодо вивчення виконання плану стійкості столиці Володимир Слончак. Детальніше читайте в матеріалі "Вода буде навіть без світла, тепло збережуть: в Київраді розповіли, як столиця готова до зими".

Зруйновані ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 мали сумарну потужність 1,3 гігавата. Це на 0,5–0,7 гігавата менше, ніж Київ потребує взимку. Ще у 2024 році місто почало встановлювати газопоршневі установки для живлення критичної інфраструктури. Монтаж досі триває.

Газопоршневі установки в Києві почали монтувати у 2024 році для живлення критичної інфраструктури Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Залучаємо приватних інвесторів: виділяємо їм земельні ділянки для розподільчої генерації", – сказав співрозмовник в інтерв’ю.

Розподільча генерація дає змогу виробляти електроенергію на різних майданчиках, ближче до споживачів. За оцінкою співрозмовника, якщо запрацює весь запланований резерв, Київ матиме хороші шанси пройти опалювальний сезон із потужністю, якої потребує місто. Вчасний запуск установок залежить від виконавців.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно Київ може залишитись без води в морози.