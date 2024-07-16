Є кілька умов: хто і як може знятися з військового обліку після 16 липня

Є різниця між "виключенням" та "зняттям" з військового обліку

З 16 липня в Україні чоловіки, що не оновили свої військо-облікові дані можуть отримати штраф, проте деякі громадяни можуть знятися з військового обліку. Кого це стосується і як це зробити.

"Телеграф" розповість про усі нюанси цієї процедури. Зауважимо, що є різниця між поняттями "знятий" та "виключений" з військового обліку.

За "зняття з військового обліку" статус військовозобов’язаного не скасовується. Тобто громадянин й надалі повинен продовжувати проходити ВЛК, оновлювати військово облікові дані. Зняття тимчасове і передбачає повернення на облік через певний час відповідно до обставин. Проте "виключений з військового обліку" це непридатний до служби громадянин. Тобто такі люди не підлягають мобілізації.

За яких умов військовозобов’язаних знімають з військового обліку:

переїзд в іншу місцевість (область, район, громаду);

виїзд з України на термін понад три місяці;

призов чи прийняття на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

зарахування до військового оперативного резерву;

прийняття на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;

направлення до установ виконання покарань (ув’язнили);

в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки, розвідувальних органів.

Для зняття з військового обліку треба звернутися до ТЦК та СП і принести з собою наступні документи:

письмову заяву, де будуть вказані підстави для зняття з обліку;

паспорт;

військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, приписне посвідчення);

документи, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.

Військовозобов’язаний чи призовник вважається знятим з обліку, коли йому поставлять відповідну відмітку у військово-обліковому документі.

Кого можуть і за яких умов виключити з військового обліку:

померлого або визнаваного в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошено померлим;

припинив громадянство України;

визнаного непридатними до військової служби;

досяг граничного віку перебування в запасі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміниться для військовозобов'язаних чоловіків після 16 липня.