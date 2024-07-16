Є кілька умов: хто і як може знятися з військового обліку після 16 липня
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Є різниця між "виключенням" та "зняттям" з військового обліку
З 16 липня в Україні чоловіки, що не оновили свої військо-облікові дані можуть отримати штраф, проте деякі громадяни можуть знятися з військового обліку. Кого це стосується і як це зробити.
"Телеграф" розповість про усі нюанси цієї процедури. Зауважимо, що є різниця між поняттями "знятий" та "виключений" з військового обліку.
За "зняття з військового обліку" статус військовозобов’язаного не скасовується. Тобто громадянин й надалі повинен продовжувати проходити ВЛК, оновлювати військово облікові дані. Зняття тимчасове і передбачає повернення на облік через певний час відповідно до обставин. Проте "виключений з військового обліку" це непридатний до служби громадянин. Тобто такі люди не підлягають мобілізації.
За яких умов військовозобов’язаних знімають з військового обліку:
- переїзд в іншу місцевість (область, район, громаду);
- виїзд з України на термін понад три місяці;
- призов чи прийняття на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;
- зарахування до військового оперативного резерву;
- прийняття на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;
- направлення до установ виконання покарань (ув’язнили);
- в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки, розвідувальних органів.
Для зняття з військового обліку треба звернутися до ТЦК та СП і принести з собою наступні документи:
- письмову заяву, де будуть вказані підстави для зняття з обліку;
- паспорт;
- військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, приписне посвідчення);
- документи, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.
Військовозобов’язаний чи призовник вважається знятим з обліку, коли йому поставлять відповідну відмітку у військово-обліковому документі.
Кого можуть і за яких умов виключити з військового обліку:
- померлого або визнаваного в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошено померлим;
- припинив громадянство України;
- визнаного непридатними до військової служби;
- досяг граничного віку перебування в запасі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зміниться для військовозобов'язаних чоловіків після 16 липня.