Що таке повістка поштою і як вона приходить? В ТЦК дали детальные пояснения

Повістки будуть надсилати рекомендованим листом

У вівторок, 16 липня, закінчується 60-денний термін, відведений законом на уточнення персональних даних. Від завтра повістка може бути надіслана поштою.

Про таку форму виклику військовозобов'язаного детальніше розповів "Телеграфу" речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін. Подробицями він поділився у другій частині інтерв’ю "Якою буде мобілізація після 16 липня. Відповіді ТЦК на кілька важливих запитань".

"Це буде рекомендоване поштове відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення", — розповів він.

За словами Романа Істоміна, день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП у цьому разі є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора.

Він додав, що підтвердженням оповіщення є також день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою проживання, яку ця особа повідомила під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси, за якою вона фактично проживає.

Раніше "Телеграф" повідомив, що відбувається біля київських ЦНАПів в останні дні, коли можна оновити дані.