Ще можете встигнути: що треба зробити до 17 липня, аби не отримати штраф від ТЦК

З 17 липня перевірок на вулицях стане більше

Вівторок, 16 липня, останній день, в який військовозобов'язані громадяни мають оновити дані, адже вже з 17 липня порушення закону про мобілізацію може супроводжуватись штрафом чи арештом майна. Накладання відповідних санкцій на порушника не звільняє його від оновлення даних, проте у чоловіків ще є час.

"Телеграф" розповість, що треба встигнути військовозобов'язаним до 17 липня, аби не отримати штраф чи статус "у розшуку".

Перш за все, треба оновити військово-облікові дані, а саме:

адресу проживання;

адресу електронної пошти;

номер мобільного телефону;

інші особисті дані.

Усю цю інформацію можна оновити в наступних установах:

у територіальному центрі комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

онлайн у застосунку "Резерв+" (в Україні та закордоном);

для чоловіків, що закордоном через електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК.

Які санкції очікують громадянина, що своєчасно не оновив дані:

штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч грн;

арешт майна та блокування рахунків;

позбавлення водійських прав через суд.

Зауважимо, що від 17 липня на вулицях цілком можуть активізуватись перевірки документів у чоловіків. Також ТЦК надсилатимуть повістки поштою на фактичну адресу проживання або реєстрації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у ТЦК бачать, що військовий оновив свої дані.