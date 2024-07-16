Ще можете встигнути: що треба зробити до 17 липня, аби не отримати штраф від ТЦК
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З 17 липня перевірок на вулицях стане більше
Вівторок, 16 липня, останній день, в який військовозобов'язані громадяни мають оновити дані, адже вже з 17 липня порушення закону про мобілізацію може супроводжуватись штрафом чи арештом майна. Накладання відповідних санкцій на порушника не звільняє його від оновлення даних, проте у чоловіків ще є час.
"Телеграф" розповість, що треба встигнути військовозобов'язаним до 17 липня, аби не отримати штраф чи статус "у розшуку".
Перш за все, треба оновити військово-облікові дані, а саме:
- адресу проживання;
- адресу електронної пошти;
- номер мобільного телефону;
- інші особисті дані.
Усю цю інформацію можна оновити в наступних установах:
- у територіальному центрі комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації;
- у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- онлайн у застосунку "Резерв+" (в Україні та закордоном);
- для чоловіків, що закордоном через електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК.
Які санкції очікують громадянина, що своєчасно не оновив дані:
- штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч грн;
- арешт майна та блокування рахунків;
- позбавлення водійських прав через суд.
Зауважимо, що від 17 липня на вулицях цілком можуть активізуватись перевірки документів у чоловіків. Також ТЦК надсилатимуть повістки поштою на фактичну адресу проживання або реєстрації.
Раніше "Телеграф" розповідав, як у ТЦК бачать, що військовий оновив свої дані.