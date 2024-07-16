Есть несколько условий: кто и как может сняться с военного учета после 16 июля

Есть разница между "исключением" и "снятием" с военного учета

С 16 июля в Украине мужчинам, не обновившим свои военно-учетные данные угрожает штраф, однако некоторые граждане могут сняться с военного учета. Кого это касается и как это сделать.

"Телеграф" расскажет обо всех нюансах этой процедуры. Заметим, что есть разница между понятиями "снятый" и "исключенный" с военного учета.

При "снятии с военного учета" статус военнообязанного не отменяется. То есть гражданин и дальше должен продолжать проходить ВЛК, обновлять военно-учетные данные. Снятие временное и предполагает возврат на учет через некоторое время в соответствии с обстоятельствами. Однако "исключенный из военного учета" это непригодный для службы гражданин. То есть, такие люди не подлежат мобилизации.

При каких условиях военнообязанных снимают с военного учета:

переезд в другую местность (область, район, общину);

выезд из Украины на срок свыше трех месяцев;

призыв или принятие на военную службу или обучение в учреждениях профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

зачисление в военный оперативный резерв;

принятие на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты;

направление в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);

в других случаях – по решению Министерства обороны, Службы безопасности, разведывательных органов.

Для снятия с военного учета следует обратиться в ТЦК и СП и принести с собой следующие документы:

письменное заявление, где будут указаны основания для снятия с учета;

паспорт;

военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, приписное удостоверение);

документы, подтверждающие основания, указанные в заявлении.

Военнообязанный или призывник считается снятым с учета, когда ему поставят соответствующую отметку в военно-учетном документе.

Кого могут и при каких условиях исключить из военного учета:

умершего или признаваемого в установленном законом порядке без вести пропавшим или объявленным умершим;

прекратил гражданство Украины;

признанного непригодными к военной службе;

достиг предельного возраста нахождения в запасе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменится для военнообязанных мужчин после 16 июля.