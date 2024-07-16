Штрафи, арешт рахунків та повістки поштою: що зміниться для чоловіків після 16 липня

Електронних повісток не буде

До 16 липня усі військовозобов'язані мають оновити свої дані, і на адресу проживання їм з 17 липня представники територіального центру комплектування (ТЦК) матимуть право надсилати повістки поштою. Якщо ж цього не було зроблено, тоді повістка приходитиме на місце реєстрації.

Зауважимо, що вона вважатиметься врученою навіть, якщо громадянин не отримав її на руки або відмовився підписувати. Проте електронні повістки наразі не діють і їх не будуть надсилати через застосунки "Дія" чи "Резерв+".

Якщо військовозобов'язаний після вручення повістки поштою чи на вулиці не прийшов до ТЦК, його оголошують у розшук. Відповідний статус з'являється в електронному реєстрі "Оберіг".

Водночас громадяни, що не оновили дані і не стали на військовий облік до 17 липня, можуть отримати штраф на суму від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Відповідне повноваження від ТЦК можна буде оскаржити у суді.

Зауважимо, що сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку з'явитись до ТЦК та оновити військово-облікові дані. В такому випадку законом не визначено чітких термінів, проте повторне не оновлення даних призведе до чергового штрафу в таких самих розмірах.

Від 17 липня на вулицях може побільшати патрулів, які матимуть право затримувати порушників і доставляти їх у ТЦК.

Якщо громадянин не оплатить штраф, тоді через виконавчу службу можуть буди заблоковані банківські рахунки та накладено арешт на майно. Водночас згідно з законом "Про виконавче провадження", якщо загальна сума штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, арешт житла або земельної ділянки не здійснюється. Проте виконавча служба може арештувати інше майно відповідно до розміру штрафу.

Зауважимо, що ці ж "санкції" стосуються військовозобов'язаних, які не оновили персональні дані до 17 липня за кордоном. Крім того, через відсутність актуальних даних в електронному військово-обліковому документі для них діятимуть консульські обмеження. Зокрема, вони не зможуть отримати нові паспорти або продовжити дію старих, набути або вийти з громадянства, стати на консульський облік, одружитися, зареєструвати дитину.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК розповіли, чи буде патрульних на вулицях більше після 16 липня.