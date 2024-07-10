Без відмітки – штраф: як у ТЦК бачать, що військовий оновив свої дані

Про оновлення даних інформація буде і в паперовому, і в електронному документі

Відповідно до нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані мають оновити свої дані. Кожен чоловік 18—60 років, виходячи надвір, повинен мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу військовослужбовців ТЦК і СП та співробітників поліції.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації".

У тих, хто оновив свої дані в документі, окремим пунктом стоїть відповідна позначка. В електронному документі вона помітна при скануванні QR-коду.

"Але якщо з’ясується, що певні пункти (прізвище, відомості про відстрочення, інформація про скоєння адміністративного чи кримінального правопорушення та ін.) пред’явленого документа не збігаються з базою даних "Оберіг", військово-обліковий документ в електронній формі вважається недійсним", — додав речник Полтавського ТЦК та СП майора Роман Істомін.

Він зазначив, що дані на громадян є захищеною інформацією і в груп оповіщення вона відсутня. Уточнення щодо конкретної особи проходять через оператора, який перебуває у ТЦК та СП.

"Перевіряючи дані конкретної особи в базі даних "Оберіг", оператор бачить дату поновлення. Якщо громадянин не уточнив їх протягом 60 днів, йому після 16 липня буде виписано штраф", — уточнив Роман.

Раніше "Телеграф" писав, що з 16 липня ухилянтів позбавлятимуть водійських прав. Також ми розповідали, як дізнатися, на яку посаду потрапить військовозобов’язаний.