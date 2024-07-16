Хотіли утилізувати, але передали ЗСУ: запаси українських військових поповнилися снарядами

Скільки саме було передано боєприпасів невідомо

Міноборони України повернуло до ЗСУ безліч боєприпасів, які планували утилізувати. Серед іншого є артилерійські снаряди, попит на які зростає щодня.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства. Йдеться про боєприпаси, які вважалися як надлишкові та були передані на утилізацію ще до початку війни у 2014 році.

У відомстві зазначили, що через повномасштабну війну потреба в боєприпасах суттєво зросла. Тому Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна ухвалило рішення терміново повернути боєприпаси. Їх ретельно перевірили та потім відправили на фронт, де вони вже застосовуються проти російських загарбників.

Окрім артснарядів, йдеться про боєприпаси до стрілецької зброї різного калібру, комплектуючі елементи, підривники та інше.

"Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, патрон – життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, "утилізуємо" ними ворога. Даємо друге життя – намагаємось відновити все, що підлягає ремонту та подальшому експлуатації. Усі працюємо із забезпечення фронту", — сказав заступник міністра оборони Юрій Джигір.

Він додав, що Міноборони регулярно проводить моніторинг та оцінку запасів боєприпасів, а також активно співпрацює з підприємствами ОПК, щоб постачання озброєння було безперебійним.

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